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Шахматная партия с НАТО: в США моделируют войну с Россией
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    Шахматная партия с НАТО: в США моделируют войну с Россией

    14:24  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  22 Декабря 2017
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    «В случае войны НАТО нужно лишить Путина его ферзя — Калининграда»: в США моделируют войну НАТО с РФ

    Москва, 22 декабря. Отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс опубликовал собственный сценарий военных действий Северо-Атлантического альянса против России, заявив, что единственной преградой для НАТО является Калининград.

    «Владимир Путин разыгрывает масштабную шахматную партию с НАТО, и его следующий шаг — захват Прибалтийских государств», пишет в своей статье для National Review Хендрикс. По его мнению, в случае конфликта с Россией НАТО необходимо обеспечить себе беспрепятственный доступ к глубоководному польскому порту Гданьск, однако этому будет мешать Калининград и расположенные в этом регионе российские комплексы С-400 и «Искандер».

    Автор статьи считает, что членам альянса будет непросто, так как долгое время военный блок «тратил недостаточно» на собственную оборону, а «самый сильный член альянса — США — на протяжении нескольких лет выводил с континента жизненно важные бронетанковые части».

    «Когда Путин придет, — а очевидно, что он собирается прийти, — союзникам будет необходимо стремительно ответить. (...) В Северной Европе Калининград и Гданьск — два ферзя на шахматной доске. НАТО должно быть готовым защищать своего ферзя и устранить ферзя Путина», — заключает Хендрикс.

    Россияне высмеяли в соцсетях военный сценарий бывшего американского военного.

    «У России любая пешка способна стать ферзем!» — пишет пользователь. 

    «Тихо-тихо. Пусть думают, что ферзь — это Калининград. Потом сюрприз будет», — отвечает другой пользователь.

    «В случае войны НАТО нужно лишить Путина его ферзя — Калининграда»: в США моделируют войну НАТО с РФ

    «Наивные. В России везде ферзи разбросаны, от Калининграда до Курил», — пишет пользователь.

    «Это национальный признак — безумные военные из США, толкающие мир к 3-й мировой, в которой вся цивилизация погибнет», — пишет пользователь.

    «В случае войны НАТО нужно лишить Путина его ферзя — Калининграда»: в США моделируют войну НАТО с РФ

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #сша #нато
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