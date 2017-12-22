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Политика
Песков: ВКС РФ действуют в Сирии законно в отличие от США
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    Песков: ВКС РФ действуют в Сирии законно в отличие от США

    12:37  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:04  22 Декабря 2017
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    Песков: ВКС РФ действуют в Сирии законно в отличие от США

    Москва, 22 декабря. В отличие от американской армии ВКС РФ действуют в Сирии в соответствии с нормами международного права, заявил в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Он напомнил, что военные США не имеют оснований находиться в САР.

    «ВКС России находятся в Сирии абсолютно легитимно, в полном соответствии с нормами и принципами международного права. Что касается вооруженных сил США, то они находятся без каких-либо международно-правовых обоснований на территории Сирии», — приводит слова Пескова РИА Новости.

    Прокомментировать инцидент со сближением американского истребителя F-22 с российскими Су-25 в небе над Сирией пресс-секретарь отказался, попросив представителей СМИ задать этот вопрос министерству обороны.

    Напомним, в декабре американский истребитель F-22 попытался помешать работе Су-25, создавая помехи.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #сирия #песков
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