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ВКС РФ на Урале получили два новых бомбардировщика Су-34
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    ВКС РФ на Урале получили два новых бомбардировщика Су-34

    12:52  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:53  22 Декабря 2017
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    ВКС РФ на Урале получили два новых бомбардировщика Су-34

    Москва, 22 декабря. Авиационный завод в Новосибирске передал ВКС РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

    Департамент информации военного ведомства России сообщил в пятницу, что новые машины поступят на вооружение авиационной части, расположенной на Урале. Отмечается, что перед этим летчики соединения пройдут дополнительную подготовку в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

    После передачи двух бомбардировщиков Су-34 гособоронзаказ 2017 года на поставку Минобороны РФ данных машин будет полностью выполнен заводом-изготовителем.

    Отмечается, что фронтовой бомбардировщик Су-34 отлично зарекомендовал себя в Сирийской арабской республике при нанесении ударов по позициям террористических группировок. Сейчас разработчики проводят плановое наращивание боевого потенциала машины, включая в состав вооружения новые и перспективные средства авиационного поражения.

    ВКС РФ на Урале получили два новых бомбардировщика Су-34

    Автор: Алексей Громов
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