ВКС РФ на Урале получили два новых бомбардировщика Су-34

Москва, 22 декабря. Авиационный завод в Новосибирске передал ВКС РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Департамент информации военного ведомства России сообщил в пятницу, что новые машины поступят на вооружение авиационной части, расположенной на Урале. Отмечается, что перед этим летчики соединения пройдут дополнительную подготовку в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации.

После передачи двух бомбардировщиков Су-34 гособоронзаказ 2017 года на поставку Минобороны РФ данных машин будет полностью выполнен заводом-изготовителем.

Отмечается, что фронтовой бомбардировщик Су-34 отлично зарекомендовал себя в Сирийской арабской республике при нанесении ударов по позициям террористических группировок. Сейчас разработчики проводят плановое наращивание боевого потенциала машины, включая в состав вооружения новые и перспективные средства авиационного поражения.