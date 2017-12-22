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Дамаск назвал резолюцию ООН по Иерусалиму «звонкой пощечиной США»
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    Дамаск назвал резолюцию ООН по Иерусалиму «звонкой пощечиной США»

    14:32  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:33  22 Декабря 2017
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    Дамаск назвал резолюцию ООН по Иерусалиму «звонкой пощечиной США»

    Дамаск, 22 декабря. Дамаск сравнил решение голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму со «звонкой пощечиной» от международного сообщества политике США, сообщили в министерстве иностранных дел Сирии.

    Власти Сирии приветствовали принятое Генассамблеей ООН решение по Иерусалиму, которое противоречит позиции США в вопросе статуса этого города.

    Представители Дамаска подчеркнули, что  «подобное решение как звонкая пощечина от международного сообщества политике США».

    Власти САР констатировали, что свободомыслие не продается за доллары, а также не поддается угрозам.

    «Это должно послужить причиной для администрации США для исправления своей неверной политики», — добавили сирийские дипломаты.

    Дамаск назвал резолюцию ООН по Иерусалиму «звонкой пощечиной США»

    Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил на своей странице в Twitter, что решение Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима является признаком изоляции США. Напомним, Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, что привело к напряженности в регионе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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