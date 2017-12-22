Дамаск назвал резолюцию ООН по Иерусалиму «звонкой пощечиной США»

Дамаск, 22 декабря. Дамаск сравнил решение голосования Генассамблеи ООН по Иерусалиму со «звонкой пощечиной» от международного сообщества политике США, сообщили в министерстве иностранных дел Сирии.

Власти Сирии приветствовали принятое Генассамблеей ООН решение по Иерусалиму, которое противоречит позиции США в вопросе статуса этого города.

Представители Дамаска подчеркнули, что «подобное решение как звонкая пощечина от международного сообщества политике США».

Власти САР констатировали, что свободомыслие не продается за доллары, а также не поддается угрозам.

«Это должно послужить причиной для администрации США для исправления своей неверной политики», — добавили сирийские дипломаты.

Ранее член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил на своей странице в Twitter, что решение Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима является признаком изоляции США. Напомним, Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля, что привело к напряженности в регионе.