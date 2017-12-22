Песков назвал условие возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе

Москва, 22 декабря. Российские офицеры возобновят работу в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии сопротивления сторон (СЦКК) в Донбассе, если власти Украины обеспечат нормальные условия их работы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали накануне в ходе телефонных переговоров возможное возобновление работы российских офицеров в СЦКК.

«Как мы и сообщили по итогам разговора, Путин, собственно, говорил о нашей готовности рассмотреть такую возможность, если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и им будут предоставлены возможности и обеспечены условия для выполнения своих функций», — констатировал пресс-секретарь президента России.

Он также подчеркнул, что присоединение офицеров из Франции и Германии к работе СЦКК, с предложением которого выступил глава Украины Петр Порошенко, «подлежит общему согласованию».