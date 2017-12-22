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Политика
Выборы-2018: Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом
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    Выборы-2018: Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом

    12:46  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:46  22 Декабря 2017
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    Выборы-2018: Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом

    Москва, 22 декабря. Центризбирком России 22 декабря официально зарегистрировал первым кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик получил разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда предвыборной кампании.

    Владимир Жириновский 21 декабря подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты. Центризбирком оперативно рассмотрел документы и принял решение о регистрации уполномоченных представителей ЛДПР. Согласно этому лидер партии имеет право на открытие специального избирательного счета в Сбербанке, средства с которого пойдут на нужды предвыборной кампании.

    Выборы-2018: Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом

    Автор: Ирина Селезнева
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    #цик #жириновский #выборы-2018
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