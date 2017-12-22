Выборы-2018: Жириновский стал первым официально зарегистрированным кандидатом

Москва, 22 декабря. Центризбирком России 22 декабря официально зарегистрировал первым кандидатом в президенты лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик получил разрешение на открытие избирательного счета для формирования фонда предвыборной кампании.

Владимир Жириновский 21 декабря подал в ЦИК документы, необходимые для регистрации кандидатом в президенты. Центризбирком оперативно рассмотрел документы и принял решение о регистрации уполномоченных представителей ЛДПР. Согласно этому лидер партии имеет право на открытие специального избирательного счета в Сбербанке, средства с которого пойдут на нужды предвыборной кампании.