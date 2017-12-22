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Украина
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Политика
Пожар у границы РФ радует глаз Маккейна: в Госдуме ответили на идею расширить поставки оружия Киеву
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    Пожар у границы РФ радует глаз Маккейна: в Госдуме ответили на идею расширить поставки оружия Киеву

    14:31  22 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  22 Декабря 2017
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    Пожар на Украине радует глаз Маккейна: в ГД ответили на предложение расширить поставки оружия Киеву

    Американский сенатор Джон Маккейн предложил президенту США Дональду Трампу расширить поставки летального вооружения Украине.

    «Я призываю президента одобрить дополнительные продажи оборонного летального оружия», — говорится в сообщении на сайте сенатора.

    Кроме того, Маккейн назвал решение Трампа санкционировать продажу летального оружия Киеву «запоздалым».

    Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Маккейна устраивает гражданская война на Украине.

    «Как можно потушить костер, если периодически подбрасывать в него сухие дрова? Естественно, пожар на Украине будет разгораться снова и снова. И ничто так не радует глаз Маккейна, как пожар на юго-востоке Украины вблизи границ с Российской Федерацией», — заявил народный избранник.

    Пожар на Украине радует глаз Маккейна: в ГД ответили на предложение расширить поставки оружия Киеву

    Андрей Красов напомнил, что ранее Соединенные Штаты поставляли на Украину нелетальное оружие, а сейчас администрация Белого дома дошла до того, что уже готова продавать и летальное оружие. Более того, парламентарий напомнил, что российская сторона не обладает полной информацией о поставках вооружения на Украину, вполне возможно, США продавали Украине летальное оружие и ранее в рамках секретных договоренностей.

    «Поставка снайперских комплексов не сможет остановить ту войну, которая сегодня полыхает на юго-востоке Украины. Снайперские комплексы — это плохой аргумент для того, чтобы призвать Украину выполнять минские договоренности. Это вооружение даст Киеву возможность продолжить ту кровавую бойню, так называемую «антитеррористическую операцию», которую сегодня проводят вооруженные силы Украины», — продолжает Андрей Красов.

    Пожар на Украине радует глаз Маккейна: в ГД ответили на предложение расширить поставки оружия Киеву

    Депутат напомнил, что важнейшая задача всего мирового сообщества сегодня — разрешить кризис на юго-востоке Украины и заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров.

    «Задача, которая сегодня стоит перед Россией, — убедить Францию и Германию заставить Украину соблюдать минские соглашения. Но пока сделать это не удается. Сам собой напрашивается вывод, что вслед за поставками снайперских комплексов прольется чья-то кровь, в том числе и кровь мирных граждан востока Украины. Россия не может этого допустить, мы будем призывать остановить бойню на Украине на всех возможных площадках», — подытожил Андрей Красов. 

    Автор: Михаил Блинов
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    #россия #сша #украина #маккейн #политика
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