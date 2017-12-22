Пожар у границы РФ радует глаз Маккейна: в Госдуме ответили на идею расширить поставки оружия Киеву
Американский сенатор Джон Маккейн предложил президенту США Дональду Трампу расширить поставки летального вооружения Украине.
«Я призываю президента одобрить дополнительные продажи оборонного летального оружия», — говорится в сообщении на сайте сенатора.
Кроме того, Маккейн назвал решение Трампа санкционировать продажу летального оружия Киеву «запоздалым».
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал мнение, что Маккейна устраивает гражданская война на Украине.
«Как можно потушить костер, если периодически подбрасывать в него сухие дрова? Естественно, пожар на Украине будет разгораться снова и снова. И ничто так не радует глаз Маккейна, как пожар на юго-востоке Украины вблизи границ с Российской Федерацией», — заявил народный избранник.
Андрей Красов напомнил, что ранее Соединенные Штаты поставляли на Украину нелетальное оружие, а сейчас администрация Белого дома дошла до того, что уже готова продавать и летальное оружие. Более того, парламентарий напомнил, что российская сторона не обладает полной информацией о поставках вооружения на Украину, вполне возможно, США продавали Украине летальное оружие и ранее в рамках секретных договоренностей.
«Поставка снайперских комплексов не сможет остановить ту войну, которая сегодня полыхает на юго-востоке Украины. Снайперские комплексы — это плохой аргумент для того, чтобы призвать Украину выполнять минские договоренности. Это вооружение даст Киеву возможность продолжить ту кровавую бойню, так называемую «антитеррористическую операцию», которую сегодня проводят вооруженные силы Украины», — продолжает Андрей Красов.
Депутат напомнил, что важнейшая задача всего мирового сообщества сегодня — разрешить кризис на юго-востоке Украины и заставить стороны конфликта сесть за стол переговоров.
«Задача, которая сегодня стоит перед Россией, — убедить Францию и Германию заставить Украину соблюдать минские соглашения. Но пока сделать это не удается. Сам собой напрашивается вывод, что вслед за поставками снайперских комплексов прольется чья-то кровь, в том числе и кровь мирных граждан востока Украины. Россия не может этого допустить, мы будем призывать остановить бойню на Украине на всех возможных площадках», — подытожил Андрей Красов.