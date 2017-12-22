Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
Глава Минэнерго Украины прокомментировал новость об аресте поставок газа из Словакии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Глава Минэнерго Украины прокомментировал новость об аресте поставок газа из Словакии

    12:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  22 Декабря 2017
    8898

    Глава Минэнерго Украины прокомментировал новость об аресте поставок газа из Словакии

    Киев, 22 декабря. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что не имеет данных об аресте поставок газа из Словакии в адрес украинской госкомпании «Нафтогаз».

    Информацию о решении словацкого суда ранее распространило украинское издание «Зеркало недели».

    Источник издания уточнил, что в декабре 2012 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск итальянской компании «Югаз», попросившей о взыскании с «Нафтогаза» задолженности, возникшей в 2007 году.

    На сегодняшний день сумма, включая штрафы и пени, составляет 21 миллион долларов. «Югаз» предпринял несколько безуспешных попыток добиться исполнения решения, после чего обратился в словацкий суд.

    Однако Насалик заявил, что такими данными не располагает «У меня нет такой информации», — заявил украинский министр в комментарии РИА Новости. А вот в «Нафтогазе Украины» это решение словацкого суда сочли политическим.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #украина #арест #минэнерго #нафтогаз #насалик
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть