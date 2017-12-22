Глава Минэнерго Украины прокомментировал новость об аресте поставок газа из Словакии

Киев, 22 декабря. Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик заявил, что не имеет данных об аресте поставок газа из Словакии в адрес украинской госкомпании «Нафтогаз».

Информацию о решении словацкого суда ранее распространило украинское издание «Зеркало недели».

Источник издания уточнил, что в декабре 2012 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск итальянской компании «Югаз», попросившей о взыскании с «Нафтогаза» задолженности, возникшей в 2007 году.

На сегодняшний день сумма, включая штрафы и пени, составляет 21 миллион долларов. «Югаз» предпринял несколько безуспешных попыток добиться исполнения решения, после чего обратился в словацкий суд.

Однако Насалик заявил, что такими данными не располагает «У меня нет такой информации», — заявил украинский министр в комментарии РИА Новости. А вот в «Нафтогазе Украины» это решение словацкого суда сочли политическим.