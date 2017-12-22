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Украина
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Политика
Эксперты ООН раскритиковали запрет русскоязычного телевещания на Украине
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    Эксперты ООН раскритиковали запрет русскоязычного телевещания на Украине

    12:57  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:57  22 Декабря 2017
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    Эксперты ООН раскритиковали запрет русскоязычного телевещания на Украине

    Москва, 22 декабря. Запретом телевещания на русском языке Киев нарушает международное законодательство в области свободы на доступ к информации, сообщил специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу убеждений и их свободное выражение Дэвид Кэй.

    «Речь идет о лишении (доступа к информации – прим. ФАН). Потому что с точки зрения законодательства в области прав человека, каждый имеет право на идеи и информацию любого рода», — сообщил Кэй РИА Новости.

    Он также подчеркнул, что «власти не должны идти по пути запрета или ограничения СМИ».

    Напомним, киевские власти запретили свыше 70 русскоязычных СМИ на Украине. При этом для большей части населения русский язык является вторым родным, а часть населения говорит только на нем.

    Эксперты ООН раскритиковали запрет русскоязычного телевещания на Украине

    Киев в течение нескольких лет проводит антироссийскую политику в стране. Так, курс на так называемую декоммунизацию приводит к массовому переименованию населенных пунктов и улиц в стране, сносятся памятники, причем не только героям советской эпохи. В частности, в Киеве поднимался вопрос о сносе памятника князю Владимиру, в Одессе – Екатерине Второй.

    Кроме того, Киев ведет активную борьбу с русским языком. В сентябре был принят новый закон «Об образовании», который запретил вести учебный процесс в школах на всех языках, кроме украинского, начиная с пятого класса. Кроме того, в декабре президент Украины Петр Порошенко предложил перейти с кириллицы на латиницу.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #оон #русский язык
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