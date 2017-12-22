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Экономика
Джонсон отметил рост торговли между Россией и Великобританией
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    Джонсон отметил рост торговли между Россией и Великобританией

    12:41  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:42  22 Декабря 2017
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    Джонсон отметил рост торговли между Россией и Великобританией

    Москва, 22 декабря. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о наращивании торговли между Россией и Соединенным королевством. В частности он отметил увеличение экспорта ряда британских товаров.

    «Несмотря на сложности, которые существуют между нами, есть и признаки экономического прогресса. Например, увеличивается экспорт определенных продуктов из Великобритании в Россию», — цитирует Джонсона ТАСС.

    Напомним, ранее во время общения с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым глава МИД Великобритании заявил, что Москва и Лондон несут обязательства перед всем миром, а значит — должны работать вместе ради его безопасности.

    21 декабря Джонсон прибыл в Москву, чтобы обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества России и Великобритании, а также общемировую повестку. 

    Сообщая о своем прибытии в Twitter, Джонсон написал, что у России и Великобритании много отличий, но есть странам и над чем поработать сообща. Джонсон уточнил, что имеет в виду вопросы по Сирии, Ирану и Северной Корее.

     

    Автор: Федор Веснин
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