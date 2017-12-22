Джонсон отметил рост торговли между Россией и Великобританией

Москва, 22 декабря. Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил о наращивании торговли между Россией и Соединенным королевством. В частности он отметил увеличение экспорта ряда британских товаров.

«Несмотря на сложности, которые существуют между нами, есть и признаки экономического прогресса. Например, увеличивается экспорт определенных продуктов из Великобритании в Россию», — цитирует Джонсона ТАСС.

Напомним, ранее во время общения с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым глава МИД Великобритании заявил, что Москва и Лондон несут обязательства перед всем миром, а значит — должны работать вместе ради его безопасности.

21 декабря Джонсон прибыл в Москву, чтобы обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вопросы двустороннего сотрудничества России и Великобритании, а также общемировую повестку.

Сообщая о своем прибытии в Twitter, Джонсон написал, что у России и Великобритании много отличий, но есть странам и над чем поработать сообща. Джонсон уточнил, что имеет в виду вопросы по Сирии, Ирану и Северной Корее.