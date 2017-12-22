Маккейн попросил Трампа расширить поставки летального оружия Украине

Москва, 22 декабря. Американский сенатор Джон Маккейн одобрил решение президента США Дональда Трампа продавать Украине летальное оружие и призвал расширить поставки.

Как говорится в сообщении на сайте республиканца, данное решение должно стать лишь первым шагом. Политик считает, что американское оружие «поможет Украине эффективно отстаивать территориальную целостность и государственный суверенитет».

«Я призываю президента одобрить дополнительные продажи оборонного летального оружия», — заявил Маккейн, добавив, что решение Трампа хоть и «просроченное», но «имеет очень важное значение».

Напомним, в настоящее время Пентагон ожидает решения Госдепа по вопросу о поставках летального оружия Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что планы американской стороны по поставкам летального оружия на Украину могут «подогреть горячие головы» среди украинских националистов. Он также напомнил, что Москва выступает против инициативы Вашингтона.