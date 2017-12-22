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Жители оставшегося без стены пятиэтажного дома под Иваново жаловались на трещину
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    Жители оставшегося без стены пятиэтажного дома под Иваново жаловались на трещину

    12:27  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:28  22 Декабря 2017
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    Жители оставшегося без стены пятиэтажного дома под Иваново жаловались на трещину

    Иваново, 22 декабря. Жители пятиэтажного дома в Ивановской области, стена которого обрушилась, заметили трещину еще весной и сообщили в управляющую компанию, заявили источники Федерального агентства новостей.

    Появились новые подробности обрушения стены жилого дома в Юрьевце Ивановской области. Как сообщают источники, трещина на стене образовалась еще этой весной.

    Жители ее заметили и написали в управляющую компанию ОАО «Домоуправление». Компания прислала специалистов, которые просто косметически замазали трещину и ушли.

    В эти дни в районе стояли морозы. Вероятно, в трещину попала вода и замерзла, автоматически расширяя щель. На данный момент в компании изымают все документы.

    Ранее сообщалось, что здание, построенное в 1978 году, также не стояло в очереди на капитальный ремонт.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #обрушение #стена #дом #ивановская область #трещина
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