Жители оставшегося без стены пятиэтажного дома под Иваново жаловались на трещину
Иваново, 22 декабря. Жители пятиэтажного дома в Ивановской области, стена которого обрушилась, заметили трещину еще весной и сообщили в управляющую компанию, заявили источники Федерального агентства новостей.
Появились новые подробности обрушения стены жилого дома в Юрьевце Ивановской области. Как сообщают источники, трещина на стене образовалась еще этой весной.
Жители ее заметили и написали в управляющую компанию ОАО «Домоуправление». Компания прислала специалистов, которые просто косметически замазали трещину и ушли.
В эти дни в районе стояли морозы. Вероятно, в трещину попала вода и замерзла, автоматически расширяя щель. На данный момент в компании изымают все документы.
Ранее сообщалось, что здание, построенное в 1978 году, также не стояло в очереди на капитальный ремонт.