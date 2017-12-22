ВСУ выпустили более 30 реактивных снарядов по Донецку

Донецк, 22 декабря. В пятницу утром украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

Огонь продолжался с 9.00 до 10.00 утра, всего по территории ДНР было выпущено свыше 30 реактивных снарядов. Обстрел велся со стороны села Нетайлово Ясиноватского района. Зафиксированы повреждения линий электропередачи.

Часть реактивных снарядов попала по району подконтрольного Киеву поселку Пески к северу от Донецка, пишет Донецкое агентство новостей.

Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как они объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ продолжает обстрелы, нарушая режим прекращения огня.