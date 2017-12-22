Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Новороссия
ВСУ выпустили более 30 реактивных снарядов по Донецку
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    ВСУ выпустили более 30 реактивных снарядов по Донецку

    12:06  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:06  22 Декабря 2017
    1287

    ВСУ выпустили более 30 реактивных снарядов по Донецку

    Донецк, 22 декабря. В пятницу утром украинские силовики обстреляли северную окраину Донецка из реактивных систем залпового огня «Град», сообщает оперативное командование Донецкой народной республики.

    Огонь продолжался с 9.00 до 10.00 утра, всего по территории ДНР было выпущено свыше 30 реактивных снарядов. Обстрел велся со стороны села Нетайлово Ясиноватского района. Зафиксированы повреждения линий электропередачи.

    Часть реактивных снарядов попала по району подконтрольного Киеву поселку Пески к северу от Донецка, пишет Донецкое агентство новостей.

    Напомним, Киев начал военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как они объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали больше 10 тысяч человек. Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать ситуацию в Донбассе, ВСУ продолжает обстрелы, нарушая режим прекращения огня.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #обстрел
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть