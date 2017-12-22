США пытаются любой ценой сохранить гегемонию в мире — Матвиенко

Москва, 22 декабря. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что США любой ценой пытаются сохранить свою гегемонию в мире, где растет напряженность и противостояние.

Российский парламентарий Валентина Матвиенко признала, что в мире сохраняется тревожная обстановка. Она отметила, что растут напряженность и противостояние между странами.

«Это можно объяснить в том числе и тем, что США любой ценой пытаются сохранить свою гегемонию в мире на фоне уже активно сформировавшего многополярного мира», — сказала Матвиенко, передает «Россия-24».

Напомним, что ранее Вашингтон представил новую Стратегию нацбезопасности, согласно которой США называют угрозой амбиции России и Китая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американская Стратегия демонстрирует - США не могут отказаться от идеи монополярного мира.