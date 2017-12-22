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Политика
Володин пообещал США симметричный ответ на санкции против Кадырова
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    Володин пообещал США симметричный ответ на санкции против Кадырова

    12:17  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:17  22 Декабря 2017
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    Володин пообещал США симметричный ответ на санкции против Кадырова

    Москва, 22 декабря. Председатель государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал решение США внести в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова. Спикер нижней палаты парламента заметил, что подобные шаги являются не чем иным, как абсурдом. 

    «США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения», — заявил Володин.

    Председатель Госдумы отметил, что не сомневается в том, что Россия ответит на нападки на своих граждан со стороны Вашингтона симметрично и в скором времени. Таким образом, отметил Володин, будет соблюден «принцип взаимности».

    Напомним, сам глава Чеченской республики, комментируя свое внесение в список лиц, на кого распространяются американские ограничительные меры, заявил, что Вашингтону не стоит беспокоиться, ведь Кадыров «еще не получил приказа ступить на землю США».   

    Автор: Федор Веснин
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