Володин пообещал США симметричный ответ на санкции против Кадырова

Москва, 22 декабря. Председатель государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин прокомментировал решение США внести в санкционный список главу Чечни Рамзана Кадырова. Спикер нижней палаты парламента заметил, что подобные шаги являются не чем иным, как абсурдом.

«США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения», — заявил Володин.

Председатель Госдумы отметил, что не сомневается в том, что Россия ответит на нападки на своих граждан со стороны Вашингтона симметрично и в скором времени. Таким образом, отметил Володин, будет соблюден «принцип взаимности».

Напомним, сам глава Чеченской республики, комментируя свое внесение в список лиц, на кого распространяются американские ограничительные меры, заявил, что Вашингтону не стоит беспокоиться, ведь Кадыров «еще не получил приказа ступить на землю США».