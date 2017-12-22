Сирия новости 22 декабря 12.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к аэродрому Абу Духур, радикалы «Ан-Нусры» провоцируют бои на юго-западе Дамаска

Сирия, 22 декабря. САА при поддержке ВКС РФ продвигается к авиабазе Абу Духур, радикалы «Ан-Нусры» не идут на переговоры с САА в Дамаске, курды продолжают распространять информацию о поддержке ИГ1 в Дейр-эз-Зоре со стороны САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры» в Алеппо, Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: противостоят «Тахрир аш-Шам» в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освобождают от «Джебхат ан-Нусры»1 территории Алеппо, Идлиба и Хамы, отбили атаку террористов в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: потеряло боевика в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: отказывается от перемирия с САА в Дамаске, усиливает позиции в Алеппо.

Курды: обвиняют САА в поддержке ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Дамаск

В районе населенного пункта Мугр аль-Мир на юго-западе провинции Дамаск продолжаются ожесточенные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщает местный источник в социальной сети Facebook (@DCRNNEWS). Также, по данным автора публикации, перестрелки между армией Асада и радикальными исламистами отмечаются недалеко от города Бейт Джинн. Информационное агентство Al Masdar News пишет, что командование САА выдвинуло предложение о соглашении, в соответствии с которым боевики «Ан-Нусры» должны сдать позиции в стратегическом поселении, получив взамен возможность безопасной эвакуации в провинцию Идлиб. Однако радикалы отказались от мирных переговоров и продолжают противостоять армии САР в окруженном солдатами САА городе, отрезанном от линий снабжения террористов.

Провинция Алеппо

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в районе горы Аль-Хос на юге провинции Алеппо. Об этом сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, в этой части региона российская авиация обеспечивает продвижение Сирийской арабской армии (САА) к стратегической авиабазе Абу Духур. При поддержке российских воздушно-космических сил правительственные войска освободили от исламистов «Тахрир аш-Шам» населенный пункт Хаварин.

Теряя позиции в регионе боевики коалиции «Тахрир аш-Шам» усиливают вторую линию обороны. Ранее сообщалось, что исламисты возводят фортификационные сооружения в окрестностях Кейталь, Умм Губар и Рабинет Аль-Хайя. Также из соседнего Идлиба на территорию Алеппо были передислоцированы отряды «Ан-Нусры» общей численностью 300 бойцов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Разрозненные группировки радикальных исламистов продолжают предпринимать попытки контратаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор. Местный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@Deirfree), что расположения правительственных войск САР в районе Меядина были атакованы смертником на «джихад-мобиле». По данным автора публикации, нападение не нанесло никакого ущерба САА.

Курдские СМИ продолжают распространять информацию о нападениях САА на позиции Демократических сил Сирии (SDF), а также связях армии САР с террористами ИГИЛ1. Информагентство Rojeva Kurdistan пишет, что правительственные войска атаковали SDF в районе Бусейры. Военные эксперты отмечают, что неподтвержденные сообщения курдской стороны о конфликтах с САА призваны оправдать недавние поражения SDF в боях с ИГ.

Провинция Идлиб

Российская авиация наносит массированные удары по опорным пунктам радикального альянса «Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегического города Абу Дали. О боевых вылетах ВКС РФ пишет информационное агентство Al-Masdar News.

Одновременно с этим в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа на юге провинции Идлиб отмечаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@ICjTZQzNFsyl5v3) один из военных источников. Напомним, ранее правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от радикалов «Тахрир аш-Шам» несколько стратегических высот и продвинулись к городу Абу Дали, подойдя к его южным границам.

Провинция Хама

ВКС РФ наносят удары по укрепрайонам «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселений Жарзание, Ум Захмак и Аль-Латамина на севере провинции Хама. Также военный источник в сети Telegram (@NRVR11) пишет об атаках российской авиации на зоны дислокации террористов недалеко от поселения Каср ибн Вардан в восточной части региона.

Правительственные войска САР отбили нападение боевиков «Ан-Нусры» на позиции САА в районе населенного пункта Кермос, расположенного на юго-западе провинции Хама. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1) военный источник.

Недалеко от города Рахаджан солдаты Сирийской арабской армии (САА) обнаружили и ликвидировали террориста «Исламского государства». По данным Twitter-канала (@IvanSidorenko1) нейтрализованный боевик был гражданином Узбекистана.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)