В Иране зафиксировано землетрясение силой более 5 баллов

Тегеран, 22 декабря. Иранские сейсмологи сообщили о сильном землетрясении около столицы страны.

По сообщению государственных телеканалов Ирака информация о сильном землетрясении вызвало панику среди миллионов жителей столицы. По первоначальным данным подземный толчок магнитудой в 5,2 балла по шкале Рихтера произошел в 50 километрах от Тегерана.

Большинство жителей столицы, опасаясь последующих более мощных толчков, покинули свои дома и отправились в ближайшие парки. На данный момент сообщений о новых толчках не поступало.

Отмечается, что власти привели в полную готовность аварийные и экстренные службы, а также спасателей. Сведений о разрушениях и жертвах нет.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в иранской провинции Керманшах мощное землетрясение силой в 7,3 балла привело к серьезным разрушениям и гибели 620 человек.