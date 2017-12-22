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В Иране зафиксировано землетрясение силой более 5 баллов
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    В Иране зафиксировано землетрясение силой более 5 баллов

    12:33  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:33  22 Декабря 2017
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    В Иране зафиксировано землетрясение силой более 5 баллов

    Тегеран, 22 декабря. Иранские сейсмологи сообщили о сильном землетрясении около столицы страны.

    По сообщению государственных телеканалов Ирака информация о сильном землетрясении вызвало панику среди миллионов жителей столицы. По первоначальным данным подземный толчок магнитудой в 5,2 балла по шкале Рихтера произошел в 50 километрах от Тегерана.

    Большинство жителей столицы, опасаясь последующих более мощных толчков, покинули свои дома и отправились в ближайшие парки. На данный момент сообщений о новых толчках не поступало.

    Отмечается, что власти привели в полную готовность аварийные и экстренные службы, а также спасателей. Сведений о разрушениях и жертвах нет.

    Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в иранской провинции Керманшах мощное землетрясение силой в 7,3 балла привело к серьезным разрушениям и гибели 620 человек.

    В Иране зафиксировано землетрясение силой более 5 баллов

    Автор: Алексей Громов
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    #иран #землетрясение #тегеран #рихтер
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