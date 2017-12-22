Сирия и гуманитарная помощь ООН: российская сторона прокомментировала продление гуманитарного режима

Организация Объединенных Наций продлила гуманитарный режим в Сирии еще на один год, проигнорировав предложения российской стороны по ее свертыванию. Как рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия, Китай и Боливия в ходе голосования по резолюции о продлении воздержались:

«Такое решение было принято нами в связи с тем, что в проекте документа были не полностью учтены российские предложения, нацеленные на повышение прозрачности этого [гуманитарного] режима, а также проработка пути постепенного отказа от него. На данном этапе мы не стали препятствовать очередному продлению режима, руководствуясь в первую очередь интересами нуждающихся в помощи сирийцев, а также учитывая подходы соседних с Сирией стран, с территории которых доставляется помощь».

По словам Марии Захаровой, российская сторона будет с особым вниманием отслеживать то, как осуществляются поставки гуманитарной помощи в Сирию, и как она распределяется среди населения в рамках продлённого мандата.

Напомним, гуманитарный режим был введен резолюцией Совета Безопасности ООН во время активной фазы сирийского конфликта, когда официальный Дамаск контролировал малую часть территорию страны, и чтобы оказать гуманитарную помощь мирным жителям, находящихся на территории, подконтрольной различным вооруженным формированиям. Резолюция санкционировала доставку в Сирию гуманитарных грузов через пограничные пункты на границах с Турцией, Иорданией и Ираком без получения согласия правительства Башара Асада, но при заблаговременном уведомлении. Кроме этого, был учрежден механизм инспекций, который был призван осуществлять контроль гуманитарного характера грузов по линии ООН, следующих в Сирию, но не отслеживал механизм распределения помощи среди местных жителей, вследствие чего, гуманитарные грузы попадали в руки боевиков вооруженных формирований, воюющих против официального Дамаска.

«В контексте позитивного развития ситуации в Сирии считаем необходимым вести дело к поэтапному свертыванию установленного решением СБ ООН режима. Он создавался в совершенно иных условиях конфликта и носил экстренный, «пожарный характер». Он ущемлял и продолжает ущемлять суверенитет Сирии, создает крайне нежелательный прецедент в международных подходах к оказанию гуманитарной помощи. Кроме того, по российской оценке, сейчас этот режим фактически работает на раздел Сирии, что противоречит резолюциям СБ ООН и решениям, согласованным в различных международных форматах», — заявляла ранее Мария Захарова.

Директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что в Организации Объединенных Наций гораздо проще начать какой-то процесс, открыть новое направление развития, чем потом его закрыть, чем прекратить уже реализуемые проекты:

«ООН с этим сталкивается везде и всюду, не только в Сирии. Совершенно бессмысленные проекты продолжают существовать, реализовываться, но пользы от них нет никакой. Этому очень много причин. С одной стороны, это сами процедуры принятия решений а, с другой стороны, заинтересованность ряда международных структур в финансировании подобной деятельности, а также различные интересы стран, представленных в Совете Безопасности, по тому или иному вопросу».

Как объяснил наш собеседник, те же причины и ситуации с продлением гуманитарного режима в Сирии:

«Данный гуманитарный режим выгоден целому ряду участников сирийского конфликта и, прежде всего, Соединенным Штатам, которые могут продолжать оказывать влияние на ситуацию в Сирии, не обращая внимания на официальный Дамаск. Поставлять грузы через Турцию, Ирак и, возможно, в большей степени, через Иорданию, и таким образом, говорить о своем активном участии в сирийском процессе, имея легальный вход на территорию Сирии. Это без сомнения показывает открытое политическое давление на Дамаск».

Однако, как считает эксперт, говорить о том, что сейчас данная программа будет направлена на поддержку оставшихся вооруженных группировок, которые действуют против правительства Башара Асада пока, наверное, рано:

«Как сейчас это будет выглядеть, предполагать мы пока не можем. Однако понятно, что с победой над «Исламским государством»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) окончательно мир на сирийскую землю не пришел. Есть другие террористические организации, например, «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и другие вооруженные группировки, которые, в общем, не лучше ИГИЛ. Они продолжают действовать в Сирии, против них продолжаются военные операции. И затягивание сирийского конфликта многим внешним игрокам выгодно для того, чтобы показать, во-первых, неспособность окончательного решения сирийской проблемы без внешнего участия, и, прежде всего, Соединенных Штатов, а также нивелировать те победы, которых Россия, Иран и Дамаск уже добились в этой войне. Продление гуманитарного режима выгодно, в первую очередь, с политической точки зрения. Насколько это будет эффективно с точки зрения воны против официального Дамаска, пока рано говорить».

Как объяснил наш собеседник, доставка гуманитарных грузов силами российского Центра по примирению враждующих сторон намного эффективней механизма ООН:

«Она эффективней, прежде всего, с точки зрения международного права. Этот канал действует с согласия официального правительства Сирии. Не важно, кто доставляет грузы — военные, международные организации, те или иные страны, — главное, чтобы это шло по линии взаимодействия с официальным правительством Сирийской Арабской Республики. Это сейчас основное, чтобы Сирийская Арабская Республика принимала непосредственное участие в распределении гуманитарной помощи, а не самостоятельно международными игроками».

1 Организация запрещена на территории РФ.