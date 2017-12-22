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Политика
Лавров предложил Джонсону вести диалог «глаза в глаза»
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    Лавров предложил Джонсону вести диалог «глаза в глаза»

    11:59  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:59  22 Декабря 2017
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    Лавров предложил Джонсону вести диалог «глаза в глаза»

    Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном в Москве предложил обсуждать проблемы стран «глаза в глаза».

    Лавров приветствовал Джонсона в Москве. Российский министр обратил внимание, что глава Форин-офиса приезжал в столицу России в последний раз пять лет назад.

    «Наши отношения, здесь нет никакого секрета, находятся на очень низкой отметке, не по нашей инициативе», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

    Лавров добавил, что представители Лондона и других западных стран «имеют свои взгляды на причину такой ситуации» и излагают ее на публике.

    «Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофоны, а глаза в глаза», — предложил глава МИД РФ.

    Лавров предложил Джонсону вести диалог «глаза в глаза»

    Ранее Джонсон заявил, что Россия и Великобритания должны совместно работать на благо мира и безопасности.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #великобритания #лавров #джонсон
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