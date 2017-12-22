Лавров предложил Джонсону вести диалог «глаза в глаза»

Москва, 22 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с британским коллегой Борисом Джонсоном в Москве предложил обсуждать проблемы стран «глаза в глаза».

Лавров приветствовал Джонсона в Москве. Российский министр обратил внимание, что глава Форин-офиса приезжал в столицу России в последний раз пять лет назад.

«Наши отношения, здесь нет никакого секрета, находятся на очень низкой отметке, не по нашей инициативе», — констатировал глава внешнеполитического ведомства России.

Лавров добавил, что представители Лондона и других западных стран «имеют свои взгляды на причину такой ситуации» и излагают ее на публике.

«Мы же хотели бы взаимные озабоченности обсуждать напрямую, не через микрофоны, а глаза в глаза», — предложил глава МИД РФ.

Ранее Джонсон заявил, что Россия и Великобритания должны совместно работать на благо мира и безопасности.