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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
Украину ждут потрясения: Тука рассказал о компромате Коломойского
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    Украину ждут потрясения: Тука рассказал о компромате Коломойского

    12:34  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  22 Декабря 2017
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    Украину ждут потрясения: Тука рассказал о компромате Коломойского

    Киев, 22 декабря. Украинский олигарх Игорь Коломойский владеет компроматом, способным разрушить государственный строй Украины. В связи с этим страну ждут новые потрясения на фоне решения Высокого суда Лондона об аресте активов магната. Такое мнение высказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука. 

    Лондонский суд ранее арестовал активы Игоря Коломойского, по мнению ряда украинских экспертов, это может привести к появлению проблем у других олигархов Украины. Кроме того, контролируемый Коломойским канал «1+1» может сменить владельца, либо стать подведомственным государству.

    «В руках Коломойского целый эшелон чемоданов компромата, который способен разрушить государственный строй», — заявил замминистра Георгий Тука. 

    По словам самого олигарха, арест активов связан с рассмотрением иска «Приватбанка» Высоким судом Лондона. Финансовая организация считает, что бывшие владельцы вывели из банка почти 2 млрд долларов мошенническим путем. «Приватбанк» рассчитывает на возврат средств с процентами сумму более 2,5 млрд долларов, пишет «Парламентская газета»

    Проживающий в Швейцарии Коломойский не может распоряжаться замороженными на время процесса счетами. Напомним, что в 2016 году украинские власти национализировали «Приватбанк», Нацбанку пришлось покрыть 148 млрд гривен долгов, которые были оставлены бежавшим из страны магнатом.

    Украину ждут потрясения: Тука рассказал о компромате Коломойского

    Автор: Ирина Селезнева
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    #киев #украина #коломойский
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