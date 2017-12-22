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Джонсон: Москва и Лондон должны вместе работать по вопросам КНДР и Сирии
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    Джонсон: Москва и Лондон должны вместе работать по вопросам КНДР и Сирии

    11:27  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:54  22 Декабря 2017
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    Джонсон: Москва и Лондон должны вместе работать по вопросам КНДР и Сирии

    Москва, 22 декабря. Россия и Великобритания должны совместно работать на благо мира и безопасности, в частности, по вопросам ядерной угрозы КНДР и ситуации в Сирии, заявил в пятницу глава британского МИД Борис Джонсон.

    По словам Джонсона, Лондон и Москва также могли бы сотрудничать по вопросам международной безопасности в Иране.

    «Я считаю, что мы можем найти возможности для сотрудничества по вопросам, где, на мой взгляд, у нас есть серьезные общие интересы», — цитирует Джонсона ТАСС.

    Глава британского МИД подчеркнул необходимость сохранить заключенную с Ираном ядерную сделку, обеспечить прогресс в вопросе будущего сирийского народа, а также не допустить создания ядерного оружия Северной Кореей.

    Напомним, в пятницу в Москве проходит встреча министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и главы российского МИД Сергея Лаврова. Как сообщалось ранее, на встрече министры планируют обсудить пути нормализации двусторонних отношений, а также острые международные вопросы.

    Автор: Алексей Громов
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