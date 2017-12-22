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Весь мир
«Хезболла» осудила вмешательство США в дела Палестины
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    «Хезболла» осудила вмешательство США в дела Палестины

    11:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:51  22 Декабря 2017
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    «Хезболла» осудила вмешательство США в дела Палестины

    Бейрут, 22 декабря. Ливанское движение «Хезболла» и Ирак осудили действия США на Ближнем Востоке.

    Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщил, что лидеры движения сопротивления «Хезболла» («Партия Аллаха») и официальные власти Ирака обвинили Вашингтон в полномасштабном вмешательстве в ситуацию с Палестиной и поддержке преступлений Израиля против палестинского народа.

    Представители «Хезболлы» опубликовали заявление, в котором указывается на многократные случаи поддержки Израиля в ущерб арабскому миру. Заявление Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим привело к резкой критике со стороны не только стран Ближневосточного региона, но и многих европейских партнеров США. Кульминацией стало вето, наложенное Соединенными Штатами на проект резолюции СБ ООН о сохранении прежнего статуса Иерусалима, который поддержали 14 из 15 участников.

    «Весь мир получил от американской администрации грубую и громкую пощечину, — отмечается в заявлении, — тот факт, что США продемонстрировали свою агрессию перед лицом полного СБ, говорит о том, что эскалация агрессии против нашей уммы достигла беспрецедентного уровня, и теперь она угрожает существованию политических режимов и правам человека в регионе»

    «Хезболла» призвала все арабские и исламские страны противостоять американской агрессии и выразить протест против решения Белого дома по Иерусалиму. Власти Тегерана отметили, что поступок США является «несбалансированным и односторонним», направленным против Ирана.

    «Хезболла» осудила вмешательство США в дела Палестины

     

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иран #хезболла #иерусалим
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