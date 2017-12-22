«Хезболла» осудила вмешательство США в дела Палестины

Бейрут, 22 декабря. Ливанское движение «Хезболла» и Ирак осудили действия США на Ближнем Востоке.

Арабский телеканал «Аль-Манар» сообщил, что лидеры движения сопротивления «Хезболла» («Партия Аллаха») и официальные власти Ирака обвинили Вашингтон в полномасштабном вмешательстве в ситуацию с Палестиной и поддержке преступлений Израиля против палестинского народа.

Представители «Хезболлы» опубликовали заявление, в котором указывается на многократные случаи поддержки Израиля в ущерб арабскому миру. Заявление Трампа о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим привело к резкой критике со стороны не только стран Ближневосточного региона, но и многих европейских партнеров США. Кульминацией стало вето, наложенное Соединенными Штатами на проект резолюции СБ ООН о сохранении прежнего статуса Иерусалима, который поддержали 14 из 15 участников.

«Весь мир получил от американской администрации грубую и громкую пощечину, — отмечается в заявлении, — тот факт, что США продемонстрировали свою агрессию перед лицом полного СБ, говорит о том, что эскалация агрессии против нашей уммы достигла беспрецедентного уровня, и теперь она угрожает существованию политических режимов и правам человека в регионе»

«Хезболла» призвала все арабские и исламские страны противостоять американской агрессии и выразить протест против решения Белого дома по Иерусалиму. Власти Тегерана отметили, что поступок США является «несбалансированным и односторонним», направленным против Ирана.