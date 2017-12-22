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Памятники 16 патриархам РПЦ появятся у храма Христа Спасителя до конца 2019 года
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    Памятники 16 патриархам РПЦ появятся у храма Христа Спасителя до конца 2019 года

    11:34  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:34  22 Декабря 2017
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    Памятники 16 патриархам РПЦ появятся у храма Христа Спасителя до конца 2019 года

    Москва, 22 декабря. Памятники предстоятелям Русской православной церкви — от Иова до Кирилла — появятся в Москве до конца 2019 года. Их установят у храма Христа Спасителя — такая информация следует из распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина.

    Все 16 памятников будут бронзовыми, высота монументов составит около четырех метров, отмечают «Известия».

    Как напомнил протоиерей Леонид Калинин, первые три памятника предстоятелям РПЦ — Иову, Гермогену и Тихону — уже были установлены 25 ноября 2017 года. 

    Скульптор, занимающийся созданием монументов, академик Российской академии художеств Салават Щербаков, рассказал о готовности глиняных макетов для всех оставшихся 13 памятников.

    Как будет выглядеть монумент епископу Русской православной церкви патриарху Кириллу, скульптор раскрывать не стал, сообщает «РИАМО».

    Автор: Федор Веснин
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    #рпц #памятники #предстоятель
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