Напавшая на одноклассницу с ножом американская школьница проведет 25 лет в психбольнице

Москва, 22 декабря. Суд приговорил американскую школьницу к 25 годам в психиатрической больнице за попытку зарезать сверстницу.

Инцидент произошел несколько лет назад. Вместе со своей сообщницей школьница заманила одноклассницу в лес, где напала на нее и нанесла 19 ножевых ранений. Медикам удалось спасти пострадавшую девочку, пишет «Инфореактор».

На момент нападения всем трем школьницам было по 12 лет. На допросе преступницы сообщили, что верят в истории о Тонком человеке (Слендермене), охотящемся на детей, и хотели с помощью убийства стать его сообщницами.

Как уточняет «ФедералПресс», теперь нападавшей школьнице по решению суда придется провести около 25 лет в психиатрической лечебнице.

Истории о вымышленном персонаже Слендермене, безликом маньяке с длинными руками, набрали популярность в Интернете в 2009 году.