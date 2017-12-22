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Напавшая на одноклассницу с ножом американская школьница проведет 25 лет в психбольнице
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    Напавшая на одноклассницу с ножом американская школьница проведет 25 лет в психбольнице

    11:13  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:13  22 Декабря 2017
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    Напавшая на одноклассницу с ножом американская школьница проведет 25 лет в психбольнице

    Москва, 22 декабря. Суд приговорил американскую школьницу к 25 годам в психиатрической больнице за попытку зарезать сверстницу.

    Инцидент произошел несколько лет назад. Вместе со своей сообщницей школьница заманила одноклассницу в лес, где напала на нее и нанесла 19 ножевых ранений. Медикам удалось спасти пострадавшую девочку, пишет «Инфореактор».

    На момент нападения всем трем школьницам было по 12 лет. На допросе преступницы сообщили, что верят в истории о Тонком человеке (Слендермене), охотящемся на детей, и хотели с помощью убийства стать его сообщницами.

    Как уточняет «ФедералПресс», теперь нападавшей школьнице по решению суда придется провести около 25 лет в психиатрической лечебнице.

    Истории о вымышленном персонаже Слендермене, безликом маньяке с длинными руками, набрали популярность в Интернете в 2009 году.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #нападение #школьница
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