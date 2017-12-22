В результате терактов ИГ в Афганистане погибло восемь человек

Кабул, 22 декабря. Не менее восьми человек погибло в результате двух взрывов в Афганистане.

Агентство Associated Press сообщило со ссылкой на местные источники, что в пятницу в Афганистане прогремели сразу два взрыва. Один из них произошел в провинции Кандагар на юге страны. Террорист привел в действие самодельное взрывное устройство в автомобиле, припаркованном около здания совета провинции. Отмечается, что погибли четыре полицейских, еще не менее шести правоохранителей получили ранения.

Еще один теракт произошел в провинции Герат на западе Афганистана, по предварительным данным взорвался заминированный велосипед, оставленный около большого скопления людей. По сообщению агентства погибли четыре мирных жителя, другие источники заявляют о 25 погибших.

Боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) взяли на себя ответственности за теракт в Герате, пишет издание.

1 Организация запрещена на территории РФ.