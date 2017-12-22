Володин о сверхурочной работе депутатов: Для этого их и выбирали

Москва, 22 декабря. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прокомментировал отработанный сверхурочно депутатами месяц во время осенней сессии.

Володин прокомментировал заявление первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева о том, что депутаты отработали сверхурочно месяц во время осенней сессии. Он отметил, что для этого их и выбирали.

«На мой взгляд, нас для этого избиратели сюда и направляли, чтобы мы работали сверхурочно, поэтому абсолютно в тренде», — приводит слова председателя Госдумы России.

Ранее Володин обратил внимание, что гражданская позиция кандидата и его сторонников важнее для избирательной кампании, чем технические вопросы работы предвыборного штаба. Также председатель Госдумы добавил, что граждане, которые хотят реализовать свою позицию, сделают все, чтобы их кандидат победил, им никто не помешает.