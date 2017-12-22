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Курды рассчитывают на переговоры с Багдадом в начале 2018 года
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    Курды рассчитывают на переговоры с Багдадом в начале 2018 года

    11:03  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:03  22 Декабря 2017
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    Курды рассчитывают на переговоры с Багдадом в начале 2018 года

    Эрбиль, 22 декабря. Региональное правительство Курдистана ожидает начала переговоров с иракскими властями в начале следующего года.

    Президент Ирака Фуад Масум заявил о начале планируемых переговоров с Эрбилем в начале 2018 года. Масум, который состоит в «Патриотическом союзе Курдистана», отметил, что диалог между сторонами должен пройти под контролем Организации Объединенных Наций. Глава страны призвал премьер-министров Ирака и Курдистана Хейдара аль-Абади и Нечирвана Барзани начать конструктивный диалог для разрешения существующих споров.

    Отмечается, что проблемы между Багдадом и Эрбилем усугубились после проведения референдума о независимости Курдистана от Ирака 25 сентября текущего года. На сегодняшний момент центральное правительство Ирака избегало любых обсуждений с курдами.

    Масум, являющийся курдом, неоднократно совершал попытки наладить переговоры между сторонами, однако эти инициативы не находили поддержки у премьер-министра аль-Абади, который представляет арабской большинство.

    Курды рассчитывают на переговоры с Багдадом в начале 2018 года

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #переговоры #фуад масум
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