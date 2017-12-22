Курды рассчитывают на переговоры с Багдадом в начале 2018 года

Эрбиль, 22 декабря. Региональное правительство Курдистана ожидает начала переговоров с иракскими властями в начале следующего года.

Президент Ирака Фуад Масум заявил о начале планируемых переговоров с Эрбилем в начале 2018 года. Масум, который состоит в «Патриотическом союзе Курдистана», отметил, что диалог между сторонами должен пройти под контролем Организации Объединенных Наций. Глава страны призвал премьер-министров Ирака и Курдистана Хейдара аль-Абади и Нечирвана Барзани начать конструктивный диалог для разрешения существующих споров.

Отмечается, что проблемы между Багдадом и Эрбилем усугубились после проведения референдума о независимости Курдистана от Ирака 25 сентября текущего года. На сегодняшний момент центральное правительство Ирака избегало любых обсуждений с курдами.

Масум, являющийся курдом, неоднократно совершал попытки наладить переговоры между сторонами, однако эти инициативы не находили поддержки у премьер-министра аль-Абади, который представляет арабской большинство.