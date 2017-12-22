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Экономика
Путин поручил продлить срок возвращения бизнеса под юрисдикцию России
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    Путин поручил продлить срок возвращения бизнеса под юрисдикцию России

    11:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  22 Декабря 2017
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    Путин поручил продлить срок возвращения бизнеса под юрисдикцию России

    Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-кругов поручил продлить срок возвращения предпринимателей в российскую юрисдикцию, не уточнив период. Об этом сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин. 

    Владимир Путин указал на необходимость продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию. 

    «Президент считает необходимым продлить амнистию по деофшоризации экономики, сроки, когда ты можешь подать документы о входе в российскую юрисдикцию. Это условие заканчивается сейчас», — сказал Калинин.

    При этом Калинин добавил, что Путин не обозначил сроки продления возвращения бизнеса под юрисдикцию России.

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #бизнес
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