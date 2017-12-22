Путин поручил продлить срок возвращения бизнеса под юрисдикцию России

Москва, 22 декабря. Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнес-кругов поручил продлить срок возвращения предпринимателей в российскую юрисдикцию, не уточнив период. Об этом сообщил глава «Опоры России» Александр Калинин.

Владимир Путин указал на необходимость продлить срок возвращения бизнеса в российскую юрисдикцию.

«Президент считает необходимым продлить амнистию по деофшоризации экономики, сроки, когда ты можешь подать документы о входе в российскую юрисдикцию. Это условие заканчивается сейчас», — сказал Калинин.

При этом Калинин добавил, что Путин не обозначил сроки продления возвращения бизнеса под юрисдикцию России.