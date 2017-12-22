«Личная армия» Саакашвили под огнем ВСУ. Колонка Владимира Лактюшина

Борьба между действующей властью и оппозиционным альянсом во главе с Михаилом Саакашвили вступила в новую фазу. 18 декабря под артиллерийский огонь в Донбассе попал укомплектованный иностранцами «Грузинский легион», бойцы которого заявили, что украинское армейское командование прямо подставило их под обстрел.

«Как только ребята перешли в атаку, сразу же оказались под массированным артиллерийским ударом со стороны противника. Они оказались в такой ситуации, что едва смогли вернуться на свои позиции до вечера. Вернувшихся на свои позиции ожидали неизвестные люди. Никто не знает, кто их туда привел. Как только они избавились от этих людей из своих блиндажей, их территория оказалась под массированным артиллерийским огнем… Бомбы падали именно на ту территорию, где находились грузины… Прямо в блиндажи. Были ранены 8 человек. Ребята уверены, что по ним стреляли как ополченцы, так и украинцы. У них были точные координаты их расположения. Подозрителен и тот факт, что приказ идти в атаку получил только «Грузинский легион». Несмотря ни на что, грузины остались живы, что большое везение. Могли все погибнуть», — заявил грузинскому агентству Timer один из бойцов части.

Ранения, тем не менее, получили восемь бойцов «легиона», насчитывающего от 100 до 150 человек, сплошь иностранцев. Как заявил 20 декабря радио «Свобода» грузинский политолог Торнике Шарашенидзе, «Грузинский легион» многие рассматривают как «силовой инструмент» Саакашвили.

«Михаил Саакашвили лично знает и командира, и многих бойцов легиона, часто к ним ездил и даже оставался у них ночевать», — рассказал радио «Свобода» Нугзар Циклаури, один из лидеров ранее созданной и возглавляемой Саакашвили партии «Единое национальное движение».

«Грузинский легион» воюет в АТО с первых дней военных действий, то есть с апреля 2014 года, при этом вплоть до февраля 2016-го, когда он вошел в состав 25-го мотопехотного батальона ВСУ «Киевская Русь», входящего в 54-ю отдельную механизированную бригаду, это вооруженное формирование действовало абсолютно автономно. Командиром части является Мамука Мамулашвили, получивший боевое крещение еще 14-летним подростком в 1992 году в Абхазии. Большинство набранных им бойцов — ветераны целого ряда войн, от Абхазии до Южной Осетии. Один из них, 42-летний Звияд Маисурадзе, заявил 18 апреля 2017 года польской Gazeta Wyborcza: «Я воюю с 15 лет: Осетия, Абхазия, Нагорный Карабах, Грузия в 2008-м. Это уже моя пятая война».

Специализацией отряда Мамулашвили в АТО изначально были диверсии и разведка. В этом году «Грузинский легион» находился на передовом краю наступления украинской армии на Светлодарской дуге, в ходе которого тактикой «лягушачьих прыжков» бойцы ВСУ занимали позиции в нейтральной зоне, отделяющей их от позиций ополченцев.

Интересный момент — еще с первых лет существования «Грузинского легиона» (2014 – 2015 годы) в его действиях принимал участие американец Брайан Кристофер Боенджер, бывший профессиональный военный, снайпер, принимавший участие в войне в Ираке. На совместной с ним пресс-конференции 24 февраля 2016 года, посвященной вхождению «легиона» в состав ВСУ, Мамулашвили заявил: «Граждане США будут участвовать в военных действиях и будут представителями «Грузинского легиона»… Мы ждем еще добровольцев из США, которые также будут присоединяться к нам, то есть первая группа будет из 10 человек. Они будут участвовать в военных действиях на востоке Украины».

Известно и о неоднократных поездках Мамулашвили в США, что дает основания полагать, что у него есть параллельное подчинение Пентагону или ЦРУ. Очевидно, до какого-то момента это устраивало Киев, учитывая деятельность «Грузинского легиона» на фронте, однако попытка Саакашвили свергнуть Порошенко поставила вопрос, на какие вооруженные формирования он сможет опереться.