Жириновский предложил увеличить финансирование партий, участвующих в выборах-2018

Москва, 22 декабря. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внес на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О политических партиях», которые увеличивают единовременное финансирование политических партий, участвующих в выборах президента РФ.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, государственное финансирование будет выделено только тем партиям, которые проявили политическую активность (набрали более 3% голосов). Стоимость голоса избирателя предлагается установить в размере 152 рублей.

По мнению Жириновского, повышение финансирования позволит усилить прозрачность и контролируемость поступлений денежных средств в фонды политических партий.

Напомним, ранее Жириновский объяснил, каким должен быть президент России.