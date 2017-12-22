Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Жириновский предложил увеличить финансирование партий, участвующих в выборах-2018
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жириновский предложил увеличить финансирование партий, участвующих в выборах-2018

    11:04  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:04  22 Декабря 2017
    673

    Жириновский предложил увеличить финансирование партий, участвующих в выборах-2018

    Москва, 22 декабря. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский внес на рассмотрение Госдумы поправки в закон «О политических партиях», которые увеличивают единовременное финансирование политических партий, участвующих в выборах президента РФ.

    Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, государственное финансирование будет выделено только тем партиям, которые проявили политическую активность (набрали более 3% голосов). Стоимость голоса избирателя предлагается установить в размере 152 рублей.

    По мнению Жириновского, повышение финансирования позволит усилить прозрачность и контролируемость поступлений денежных средств в фонды политических партий.

    Напомним, ранее Жириновский объяснил, каким должен быть президент России. 

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #закон #выборы-2018
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть