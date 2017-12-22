Володин назвал сумму, которую за год сэкономили в Госдуме

Москва, 22 декабря. Государственная дума РФ в течение 2017 года сэкономила порядка 500 миллионов рублей, в том числе по статье, касающейся оплаты труда. Такой информацией поделился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«У нас по многим статьям расходов по итогам года экономия. Экономия будет порядка 500 миллионов. И одна из статей, по которой у нас экономия существенная, это экономия по фонду оплаты труда», — заявил Володин, выступая на последнем пленарном заседании Госдумы в текущем году.

Председатель государственной думы подчеркнул, что с окончательной точностью отчитаться по всем статьям расходов в нижней палате парламента смогут в начале 2018 года, отмечает «Парламентская газета».

Володин также отметил, что депутаты Госдумы осенью много работали сверхурочно – было проведено шесть дополнительных «пленарок». Когда кто-то из депутатов не мог участвовать в том или ином заседании, он в обязательном порядке писал заявление об отсутствии за свой счет, подчеркнул председатель Госдумы.