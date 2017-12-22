Девятиклассник открыл стрельбу у школы в Комсомольске-на-Амуре

Комсомольск-на-Амуре, 22 декабря. Ученик девятого класса открыл стрельбу перед школой в Комсомольске-на-Амуре, пули срикошетили и попали в трех семиклассников. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента.

Как сообщают очевидцы инцидента, подросток использовал пневматический пистолет. Он выстрелил по газонам на пришкольной территории, однако пули попали в других школьников. Один из пострадавших получил гематомы. Местные правоохранительные органы выясняют подробности происшествия.

По результатам соответствующей проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишут «Известия». В пресс-службе МВД по Хабаровску краю сообщили, что подросток задержан.