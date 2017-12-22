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Девятиклассник открыл стрельбу у школы в Комсомольске-на-Амуре
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    Девятиклассник открыл стрельбу у школы в Комсомольске-на-Амуре

    11:49  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:49  22 Декабря 2017
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    Девятиклассник открыл стрельбу у школы в Комсомольске-на-Амуре

    Комсомольск-на-Амуре, 22 декабря. Ученик девятого класса открыл стрельбу перед школой в Комсомольске-на-Амуре, пули срикошетили и попали в трех семиклассников. Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. 

    Как сообщают очевидцы инцидента, подросток использовал пневматический пистолет. Он выстрелил по газонам на пришкольной территории, однако пули попали в других школьников. Один из пострадавших получил гематомы. Местные правоохранительные органы выясняют подробности происшествия.

    По результатам соответствующей проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишут «Известия». В пресс-службе МВД по Хабаровску краю сообщили, что подросток задержан. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #стрельба #комсомольск-на-амуре
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