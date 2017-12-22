Киевский террор: ВСУ получат сотни американских снайперских винтовок Barrett

Согласно сообщению The Washington Post, Госдепартамент США утвердил коммерческую лицензию на продажу Украине партии 12,7-мм снайперских винтовок Barrett M107A1, а также боеприпасов к ним на общую сумму 41,5 млн долларов.

Изделие фотографа

Нельзя сказать, что данное решение администрации Трампа стало неожиданным. В конце концов, Конгресс санкционировал продажи летального вооружения Украине еще в 2014 году. Другое дело, что Барак Обама и Дональд Трамп ранее предпочитали на официальном уровне притормаживать поставки летального вооружения ВСУ.

Нынешнее решение Госдепартамента о продаже Украине «Барреттов» знаменует собой отход от прежней тактики. Очевидно, что с этим решением Вашингтона было увязано и недавнее санкционирование поставок летального оружия украинской армии Оттавой.

Действия американских и канадских властей вкупе с нарастанием числа обстрелов украинской стороной территорий ДНР и ЛНР являются свидетельством того, что сложившийся в Донбассе status quo «ни мира, ни войны» все больше сдвигается в сторону эскалации военных действий.

Впрочем, давайте разберемся с тем, что именно Америка планирует поставить ВСУ и какими это грозит последствиями.

12,7-мм Barrett M107A1 относится к крупнокалиберным снайперским винтовкам. Их массовая разработка стартовала в начале 80-х после анализа американцами результатов контртеррористической операции в Бейруте. Армии потребовалось нечто более убойное и дальнобойное для поражения защищенных кирпичной кладкой и легкой броней целей на дистанциях, превышающих эффективную дальность стрельбы из оружия привычных американской пехоте калибров в 5,56 и 7,62 мм.

Исходя из того, что под заявленные параметры неплохо подходило оружие под валовый 12,7-мм пулеметный патрон (он же — 50 BMG), бывший полицейский и профессиональный фотограф Ронни Барретт взялся за создание крупнокалиберной самозарядной снайперской винтовки. Первые рабочие образцы оружия появились в 1982 году и получили название Barrett M82.

Если говорить честно, на снайперское оружие, в западном понимании этого слова, «Барретт» не тянул. В понимании американцев, снайперским оружием считалась винтовка, имеющая техническую кучность менее угловой минуты. Кучность же «Барретта» с разными патронами составляла 1,5–3 угловые минуты, что делало точную стрельбу по одиночным вражеским солдатам на больших дистанциях довольно проблематичной.

К тому же, 12,7-мм патрон — это не шутка! Отдача, а также вспышка и звук выстрела были весьма приличными. Т.е. мало того, что стрелок быстро утомлялся, так еще и первым же выстрелом себя серьезно демаскировал. Кроме того, масса винтовки с установленным оптическим прицелом и полностью снаряженным магазином на 10 патронов «убегала» за 12 кг.

Но, как говорится, «были и хорошие новости».

Винтовка имела прицельную дальность 1500 метров, что давало стрелку возможность работать вне зоны эффективного огня вражеских автоматов/штурмовых винтовок. 12,7-мм пули позволяли расстреливать с безопасной дистанции обнаруженные мины, а также уверенно дырявить автомобили, легкую бронетехнику, катера, кунги с аппаратурой, антенны РЛС и стоящую на земле авиатехнику.

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Использование «Барреттов» на поле боя подтвердило их эффективность именно в роли «антиматериальной» (anti-materiel rifle), а не снайперской винтовки. При этом «Барретты» нельзя назвать оружием, не имеющим аналогов. На вооружении российских силовых структур также имеются 12,7-мм снайперские (точнее — «антиматериальные») винтовки.

Однако, вернемся к Украине.

Снайперский террор

Barrett M107A1 — это доработанный, чуть облегченный, оснащенный глушителем и оптическим прицелом Leupold 4.5-14x50 Mark 4 вариант все той же «антиматериальной» винтовки Ронни Барретта. По словам производителя, Barrett M107A1 имеет улучшенную кучность, которую наконец-то довели до одной угловой минуты. По словам пользователей, производители в плане кучности новых «Барреттов» несколько лукавят…

Так или иначе, украинские силовики начали закупаться «Барреттами» еще в 2014 году. Со следующего года американские крупнокалиберные винтовки стали все чаще использоваться украинцами в боевых столкновениях с ополченцами ДНР и ЛНР.

Вот как о 12,7-мм «Барреттах» в 2015 году отзывался один из украинских волонтеров: «Все очень просто: пуля из-за избыточной энергии и недостаточно вытянутой формы не дает нужной точности. По человеку работать таким оружием в принципе дорого и негуманно. Временная деформация тканей при попадании такого боеприпаса имеет радиус 70 см. Если говорить проще — человека может просто разорвать. Если говорить о дальностях, то примерно: по человеку или броне можно работать до километра, по небронированной технике — до двух. Эти цифры я называю с учетом винтовок, которые дало МО…// …МО взяло самые дешевые патроны, которые не позволяют раскрыть и 30% потенциала винтовки. С прицелами тоже печаль».

По мере увеличения числа «Барреттов» у украинцев, улучшения комплектации винтовок и накапливания опыта по обращению с иностранным оружием эффективность применения крупнокалиберных «антиматериалок» росла. Плюс ко всему, «Барретты» идеально вписались в «минские» ограничения, позволяя ВСУ в зоне АТО на линии соприкосновения вести эффективный огонь по своим оппонентам без задействования тяжелого вооружения. Причем вести огонь с дистанций, превышающих эффективную дальность стрельбы из 7,62-мм снайперских винтовок Драгунова, которыми в своей массе вооружены снайперы войсковых подразделений народных республик.

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В совокупности, появление на вооружении ВСУ других иностранных снайперских винтовок, превосходящих СВД по эффективной дальности ведения огня, позволило украинским стрелкам на некоторых участках зоны соприкосновения устраивать настоящий снайперский террор.

Де-факто легализация Госдепом США использовавшихся ранее каналов поставок «Барреттов» на Украину вместе со значительным увеличением объемов этих поставок вполне способно превратить украинский снайперский террор из явления эпизодического в постоянное.

Есть у насыщения ВСУ «Барреттами» и другие негативные моменты.

Мнение эксперта

Алексей Леонков, военный эксперт и постоянный автор журнала «Арсенал Отечества», так комментирует известие о «Барреттах» для Федерального агентства новостей:

— Исходя из озвученной суммы 41,5 млн долларов, можно сделать вывод, что ВСУ получат уже не несколько единиц или десятков, как это случалось ранее, а несколько сотен винтовок Barrett M107A1, причем в полной комплектации. То есть с кофрами для транспортировки, оптикой, глушителями, баллистическими вычислителями, ЗИПом и т.д.

Что такое большое количество 12,7-мм винтовок «Барретт» у ВСУ? Это означает, что никакая огневая точка, грузовик, бронетранспортер или БМП другой стороны, оказавшиеся в зоне поражения «Барретта», не могут чувствовать себя спокойно.

Допускаю, что в паре с «Барреттами» будут работать более высокоточные, но при этом достаточно дальнобойные винтовки, например принятые на вооружение украинских ССО Surgeon PSR. И пока крупнокалиберные «Барретты» будут вести беспокоящий огонь, украинцы под его прикрытием из Surgeon PSR, использующих патроны .338 Lapua Magnum, станут «выстегивать» на той стороне зоны соприкосновения пулеметчиков, комсостав и т.д. И все это — с дистанций, на которых СВД бесполезна.

Разумеется, бойцы ДНР и ЛНР будут вынуждены как-то реагировать на действия украинских снайперов. Как именно? Не имея в достаточном количестве дальнобойного стрелкового оружия, аналогичного «Барреттам» или более высокого класса, защитникам Донбасса придется использовать для уничтожения вражеских снайперов минометы, артиллерию или танки. То есть идти на нарушение «Минска» и прочих договоренностей о режиме прекращения огня, в котором Киев и его иностранные спонсоры не преминут обвинить Донецк, Луганск и, в конечном счете, Москву.

Начало поставок на Украину легального оружия, инициированное правительствами США и Канады, — это путь к дальнейшей эскалации конфликта, но не к его прекращению.