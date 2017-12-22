Путин призвал энергетиков активнее использовать в работе достижения науки

Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал российских работников энергетической отрасли активнее использовать достижения науки и передовой зарубежный опыт.

Об этом он сообщил в поздравительной телеграмме, направленной работникам и ветеранам энергетической отрасли по случаю Дня энергетика. Текст послания был опубликован в пятницу на официальном сайте Кремля.

«Сегодня перед вами стоят важные, созвучные времени задачи, главные из которых – качественная модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг. И конечно, необходимо активнее использовать достижения науки и передовой зарубежный опыт», — говорится в сообщении.

Президент также отметил успехи российской энергетики. Так, он напомнил, что в настоящее время реализуются крупные и высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока.

Глава государства поблагодарил работников отрасли за добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность.