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Путин призвал энергетиков активнее использовать в работе достижения науки
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    Путин призвал энергетиков активнее использовать в работе достижения науки

    12:00  22 Декабря 2017
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    Путин призвал энергетиков активнее использовать в работе достижения науки

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал российских работников энергетической отрасли активнее использовать достижения науки и передовой зарубежный опыт.

    Об этом он сообщил в поздравительной телеграмме, направленной работникам и ветеранам энергетической отрасли по случаю Дня энергетика. Текст послания был опубликован в пятницу на официальном сайте Кремля.

    «Сегодня перед вами стоят важные, созвучные времени задачи, главные из которых – качественная модернизация оборудования, рост энергоэффективности, повышение доступности энергетических услуг. И конечно, необходимо активнее использовать достижения науки и передовой зарубежный опыт», — говорится в сообщении.

    Путин призвал энергетиков активнее использовать в работе достижения науки

    Президент также отметил успехи российской энергетики. Так, он напомнил, что в настоящее время реализуются крупные и высокотехнологичные проекты по развитию энергосистем Крыма, Калининградской области и Дальнего Востока.

    Глава государства поблагодарил работников отрасли за добросовестный труд, высокий профессионализм и компетентность.

    «Работая в стратегически важной для отечественной экономики отрасли, вы с полным правом можете гордиться достигнутыми результатами», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #поздравление #энергетика
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