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США и Ирак скрывают реальное число жертв битвы за Мосул — эксперты
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    США и Ирак скрывают реальное число жертв битвы за Мосул — эксперты

    11:01  22 Декабря 2017  /обновлено: 11:01  22 Декабря 2017
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    США и Ирак скрывают реальное число жертв битвы за Мосул — эксперты

    Лондон, 22 декабря. Британская организация по защите прав человека заявила, что власти Ирака и международная коалиция США скрывают реальные цифры погибших при взятии Мосула.

    Британская общественная организация Amnesty International считает, что иракское правительство, а также командование международной коалиции во главе с США, которые освобождали город Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), предоставляют ложные данные о реальном количестве жертв военной операции.

    В интервью изданию Associated Press активисты заявили, что американцы и армия Ирака взяли на себя ответственность за гибель 326 мирных жителей в Мосуле. Однако по более объективной информации в результате действий США и Ирака в городе погибло от 9 до 11 тысяч гражданских лиц.

    Представители организации отметили неспособность США и Ирака признать и расследовать случаи гибели мирных граждан, что указывает на откровенное отречение коалиционных сил от ответственности.

    США и Ирак скрывают реальное число жертв битвы за Мосул — эксперты

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #иг #игил #мосул #ирак
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