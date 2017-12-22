Лондон, 22 декабря. Британская организация по защите прав человека заявила, что власти Ирака и международная коалиция США скрывают реальные цифры погибших при взятии Мосула.

Британская общественная организация Amnesty International считает, что иракское правительство, а также командование международной коалиции во главе с США, которые освобождали город Мосул от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), предоставляют ложные данные о реальном количестве жертв военной операции.

В интервью изданию Associated Press активисты заявили, что американцы и армия Ирака взяли на себя ответственность за гибель 326 мирных жителей в Мосуле. Однако по более объективной информации в результате действий США и Ирака в городе погибло от 9 до 11 тысяч гражданских лиц.

Представители организации отметили неспособность США и Ирака признать и расследовать случаи гибели мирных граждан, что указывает на откровенное отречение коалиционных сил от ответственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.