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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
Украинцы напомнили Порошенко о бизнесе в России после «адекватного ответа Кремлю»
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    Украинцы напомнили Порошенко о бизнесе в России после «адекватного ответа Кремлю»

    13:49  22 Декабря 2017  /обновлено: 13:49  22 Декабря 2017
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    И что, Петя, помогли тебе эти санкции: Порошенко высмеяли за злорадство в адрес России

    Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление Евросоюзом антироссийских санкций. Однако его злорадство разделили немногие, а некоторые — даже высмеяли украинского лидера.

    Порошенко на своей странице в Twitter выразил радость от продления санкций против России. По его мнению, ситуация демонстрирует взаимопонимание между Киевом и западными странами.

    «Приветствую решение Совета ЕС продлить экономические санкции против России в 31 июля 2018 как символ устойчивой трансатлантического единства и солидарности с Украиной», — написал он в социальной сети.

    Кроме того, он добавил, что ограничения были пролонгированы из-за отсутствия прогресса по минским соглашениям, пишет «Свободная пресса»

    «Адекватный ответ Кремлю на эскалацию конфликта и целенаправленный подрыв минских договоренностей», — написал Порошенко.

    Стоит отметить, выполнение условий этого мирного договора зависит не от Москвы, а от Киева и народных республик Донбасса, о чем неоднократно напоминали в Кремле.

    Подписчики и гости его страницы в Twitter не разделили злорадства украинского лидера.

    «И что, Петя, помогли тебе эти санкции?»  — спрашивают они у него.

    «Товарищ президент! Делайте реформы! А не надейтесь на США и ЕС!» — призывают Порошенко подписчики.

    «А почему мы против РФ санкции не вводим: а втихаря покупаем уголь, газ, даже сам президент ведет свой бизнес», — заметили украинцы.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #санкции #россия #евросоюз #порошенко
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