Украинцы напомнили Порошенко о бизнесе в России после «адекватного ответа Кремлю»

Киев, 22 декабря. Президент Украины Петр Порошенко приветствовал продление Евросоюзом антироссийских санкций. Однако его злорадство разделили немногие, а некоторые — даже высмеяли украинского лидера.

Порошенко на своей странице в Twitter выразил радость от продления санкций против России. По его мнению, ситуация демонстрирует взаимопонимание между Киевом и западными странами.

«Приветствую решение Совета ЕС продлить экономические санкции против России в 31 июля 2018 как символ устойчивой трансатлантического единства и солидарности с Украиной», — написал он в социальной сети.

Кроме того, он добавил, что ограничения были пролонгированы из-за отсутствия прогресса по минским соглашениям, пишет «Свободная пресса».

«Адекватный ответ Кремлю на эскалацию конфликта и целенаправленный подрыв минских договоренностей», — написал Порошенко.

Стоит отметить, выполнение условий этого мирного договора зависит не от Москвы, а от Киева и народных республик Донбасса, о чем неоднократно напоминали в Кремле.

Подписчики и гости его страницы в Twitter не разделили злорадства украинского лидера.

«И что, Петя, помогли тебе эти санкции?» — спрашивают они у него.

Где же ты витаешь и что куришь? — Ганеш (@vasenkov1975) December 21, 2017

«Товарищ президент! Делайте реформы! А не надейтесь на США и ЕС!» — призывают Порошенко подписчики.