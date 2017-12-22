ВЦИОМ выяснил отношение россиян к участию спортсменов в Играх под нейтральным флагом

Москва, 22 декабря. Россияне поддерживают решение спортсменов РФ принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, в пользу такого решения высказались 62% российских граждан, при этом об отстранении сборной РФ от участия в Играх знают 97% респондентов, пишет «ФедералПресс».

При этом 45% россиян уверены, что такое решение МОК принял из-за влияния иностранных политических сил. 60% опрошенных надеются, что тем российским спортсменам, которые будут допущены к Олимпиаде, удастся завоевать в Пхенчхане награды. Четверть граждан сообщили, что верят в победу россиян в медальном зачете.

Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение отстранить от участия в Олимпиаде 2018 года российскую сборную. При этом отдельные спортсмены РФ, одобренные специальной комиссией, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

На этой неделе МОК опубликовал список требований к форме российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане. Так, на экипировке россиян не должно быть государственной символики, а цветовая гамма формы не должна сочетаться с триколором РФ.