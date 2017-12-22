Сегодня в Сети: ООН не признала Иерусалим столицей Израиля, глава МИД Британии прилетел в РФ

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ООН отказалась признать Иерусалим столицей Израиля

Организация Объединенных Наций отказалась признать Иерусалим столицей Израиля, за соответствующую резолюцию проголосовало большинство государств, включая Россию. Против этого решения голосовали США, Израиль и некоторые другие страны. Также значительное количество стран-участниц ООН воздержалось от голосования. Израиль уже назвал это решение ООН «нелепым».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призывал мировое сообщество признать Иерусалим столицей Израиля и заявил о том, что сократит финансирование стран-партнеров, которые будут противиться воле Трампа.

Пользователи Рунета обсуждают это событие.

«Вот приедет Климкин или Порошенко к Трампу «Джавелины» клянчить , а тот прямо с порога спросит сурово: «Иерусалим чей?» Доброе утро», — пошутил Иван Короткий.

Вот приедет Климкин или Порошенко к Трампу джавелины клянчить , а тот прямо с порога спросит сурово: "Иерусалим чей?" Доброе утро)))

Стало известно, почему Украина в ООН не голосовала за резолюцию по Иерусалиму | Русская весна https://t.co/Lgq8M7TKiT — Иван Короткий (@fokctrot) 22 декабря 2017 г.

«Справедливость должна быть синхронна по отношению ко всем странам. Если Иерусалим возвращаем евреям, то надо вернуть США индейцам, а России вернуть СССР с Аляской, Финляндию и Порт-Артур с Польшей», — рассуждает пользователь с никнеймом Рабочий класс.

Справедливость должна быть синхронна по отношению ко всем странам. Если Иерусалим возвращаем евреям, то надо вернуть США Индейцам, а России вернуть СССР с Аляской, Финляндию и Порт-Артур с Польшей. — Рабочий класс (@avlia001) 22 декабря 2017 г.

«Ничего себе! ООН не признала Иерусалим столицей Израиля. За документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались», — удивился Aitbaeev.

Ни че себе! ООН не признала Иерусалим столицей Израиля

За документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались. Подробнее: https://t.co/caVC8qW8yM — Aitbaeev (@aitbaeev) 22 декабря 2017 г.

«Американцы избрали себе президента-еврея, который является марионеткой Израиля. Это — позор для США и повод для импичмента. Никакой пользы избирателям от того, что Иерусалим станет столицей Израиля, нет, кроме лишних проблем», — категорично высказался Отец Онуфрий.

Американцы избрали себе президента-еврея, который является марионеткой Израиля. Это- позор для США и повод для импичмента. Никакой пользы избирателям от того, что Иерусалим станет столицей Израиля нет, кроме лишних проблемм — Отец Онуфрий (@zikl20000) 22 декабря 2017 г.

«И наконец, это голосование ничего не меняет, так как резолюции Генеральной Ассамблеи ООН носят лишь рекомендательный характер. Однако, это голосование точно скорректирует, с кем и как США будет дальше разговаривать. Расходимся», — считает юзер с ником [такое кино].

И наконец, это голосование ничего не меняет, так как резолюции Генеральной ассамблеи ООН носят лишь только рекомендательный характер.



Однако, это голосование точно скорректирует, с кем и как США будет дальше разговаривать.



Расходимся.#ООН #Иерусалим #Израиль — [такое кино] (@iDMaimon) 21 декабря 2017 г.

Глава британского МИД прибыл в Москву

Руководитель британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон прибыл в Россию с официальным визитом. Дипломат отметил, что между Британией и РФ много различий, но несмотря на это, стороны должны продолжать решать совместные вопросы, в частности, работать над урегулированием конфликта в Сирии.

Примечательно, что накануне Джонсон сделал заявление о невозможности восстановления нормальных отношений между двумя государствами.

«Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву. Привет, Боря», — в ироничной форме приветствовал Джонсона Константин Дип.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон прибыл в Москву.

Привет Боря) — Константин Дип (@deeeeep_z) 22 декабря 2017 г.

«Но прорыва в ходе визита Джонсона не будет: «общие интересы» в глазах Лондона слабее разногласий. Без Вашингтона Лондон ни на что не решится», — констатирует российский сенатор Алексей Пушков.

Но прорыва в ходе визита Джонсона не будет: "общие интересы" в глазах Лондона слабее разногласий. Без Вашингтона Лондон ни на что не решится — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 декабря 2017 г.

«Джонсон? А сколько у него эсминцев?» — полюбопытствовал Avant.

Джонсон? А сколько у него эсминцев? — Avant (@avant203) 22 декабря 2017 г.

«Нее, сэр Джонсон едет в Москву мораль читать нашим дипломатом. Это следует из его интервью польскому агентству PAP», — озвучил свое мнение Леонид Кленин.

Нее, сэр Джонсон едет в Москву мораль читать нашим дипломатом. Это следует из его интервью польскому агентству PAP. — ЛЕОНИД КЛЁНИН (@ufoo6m6YCsLAtlO) 22 декабря 2017 г.

«Джонсон расскажет Лаврову о продолжающейся дестабилизации Европы Россией», — пошутила Милен Сусленикова.

Джонсон расскажет Лаврову о продолжающейся дестабилизации Европы Россией — Милен Сусленикова (@suslenikovayhc) 22 декабря 2017 г.

«Где Путин и где Джонсон? С какого праздника Президент должен встречаться с рядовым представителем МИД», — отреагировал пользователь Мальчик Коля с Уренгоя на сообщение одного из своих подписчиков.

Где Путин и где Джонсон? С какого праздника Президент должен встречаться с рядовым представителем МИД. — Мальчик Коля с Уренгоя (@kenkokan2) 22 декабря 2017 г.

«Я Вас умоляю. Джонсон не переговорщик ни разу, это человек-конверт. Что в него положили, то он и принесет, проще было просто позвонить», — считает Савощев Александр Ви.

Я Вас умоляю( Джонсон не переговорщик ни разу,это человек -конверт.Что в него положили то он и принесет,проще было просто позвонить(( — Савощев Александр Ви (@44Chelovek) 22 декабря 2017 г.

Сторонники независимой Каталонии победили на выборах

Сторонники независимой Каталонии одержали победу на досрочных выборах в парламент, сообщают СМИ. Любопытство вызывает тот факт, что партию «Вместе за Каталонию» возглавляет бывший председатель автономного сообщества Карлес Пучдемон.

«Каталония выбрала независимость, поздравляем» — написал Leonid Ermolayev.

Каталония выбрала независимость поздравляем pic.twitter.com/OJPiHFeRhd — Leonid Ermolayev (@so2014chi) 22 декабря 2017 г.

«Ура! Каталония все же идет к независимости», — порадовался парламентарий Юрий Лимонов.