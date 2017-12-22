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Общество
В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов
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    В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов

    10:38  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:38  22 Декабря 2017
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    В аэропортах Москвы задержаны и отменены более 30 рейсов

    Москва, 22 декабря. В столичных аэропортах задержаны и отменены 32 рейса, о чем информирует сервис «Яндекс. Расписание». 

    В аэропорту «Шереметьево» задержаны десять рейсов, во «Внуково» — один отменен, еще шесть задерживаются. В «Домодедово» 13 рейсов, два вылета отменены. Известно, что задержки технического характера связаны с расчисткой от снега взлетно-посадочных полос, сообщает РИАМО.

    Сотрудники воздушных гаваней Москвы работают в оперативном режиме. По данным метеорологов, в российской столице за сутки выпало 15% от месячной нормы осадков, пишет «Вечерняя Москва»

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #домодедово
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