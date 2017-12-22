США будут использовать авиацию для борьбы с Асадом: эксперт оценил последствия инцидентов в небе Сирии

Пентагон заявил, что инциденты в небе над Сирией не случайны, поскольку Россия якобы намеренно нарушает существующие договоренности о деконфликтации в сирийском воздушном пространстве. По мнению военного обозревателя Александра Жилина, делая такое заявление, американцы пытаются отвлечь внимание от своих действий по возобновлению войны в Сирии.

«Россия оказывается неспособной к подлинной деконфликтации в воздушном пространстве Сирии. Некоторые из таких инцидентов не являются просто ошибкой. Мы работаем над решением этой проблемы на самых высоких уровнях», - цитирует CNN официального представителя Минобороны США Дану Уайт.

Военный эксперт Александр Жилин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что недавний инцидент в небе над Сирией, когда американский истребитель F-22 создавал помехи российским штурмовикам Су-25, отстреливая тепловые ловушки, и нынешнее обвинение России в нарушении соглашения по безопасности в Сирии происходят на фоне вывода значительной части группировки ВКС РФ из Сирийской Арабской Республики.

«Пентагон добивается одного — он хочет быть хозяином в небе Сирии. Поэтому США будут настаивать на том, чтобы Россия прекратила там полеты, хотя именно российские самолеты находятся там легитимно, а американские — нет, это настоящие воздушные пираты. Тем не менее, с помощью провокаций и обвинений в адрес России американцы намерены вытеснить нас из сирийского воздушного пространства, чтобы использовать свою авиацию в борьбе с Асадом и сирийской правительственной армией», — считает Александр Жилин.

По мнению собеседника ФАН, «на Ближнем Востоке все только начинается».

«Американцы сейчас переформатируют силы, снова собирают террористов и так называемую умеренную оппозицию, чтобы продолжить войну. Поэтому я думаю, что скоро Россия вернется в Сирию. Более того, она предоставит Асаду комплексы, которые будут сбивать авиацию противника», — полагает военный эксперт.

По словам Александра Жилина, «российские самолеты лучше американских, нервы у наших летчиков крепче, мужества — больше».

«Если американцы продолжат провокации в небе над Сирией, они получат ответ, какой был во Вьетнаме, когда наши пилоты пачками сбивали американских, включая этого сумасшедшего сенатора Маккейна, который был там летчиком. Кто-то еще хочет отсидеть в яме три года, как Маккейн? Пожалуйста, мы устроим», — сказал военный эксперт.

А что касается меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, то, по словам Александра Жилина, именно американцы его нарушают.

«Мы пошли на беспрецедентный шаг, сообщая американцам обо всех своих полетах, а они всю информацию сливали ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), и террористы успевали спрятаться. Это в очередной раз доказывает, что с американцами нельзя работать по-человечески. Они не понимают союзнических отношений, они работают только в угоду своим интересам», — заявил эксперт.

Александр Жилин добавил, что Пентагон поднимает шум, обвиняя Россию во всех смертных грехах, каждый раз, когда ему нужно провести операцию по оказанию помощи ИГИЛ или перебросить силы террористов.

«Так американцы пытаются отвлечь внимание. Но наша разведка отлично работает, мы все видим», — добавил военный обозреватель.

1 Организация запрещена на территории РФ.