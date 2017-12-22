В США отреагировали на «откровенное» заявление Путина по Донбассу: «Вашингтон противоречит действительности»

Вашингтон, 22 декабря. Журналист американского издания отреагировал на «откровенное» заявление Путина по Донбассу, заявив, что оно полностью противоречит заявлениям Вашингтона, но не противоречит действительности.

Автор издания The Nation поддержал позицию России касательно состояния дел на Украине, заявив, что «действительности противоречит Вашингтон».

«Как довольно спокойно отметил Путин, препятствием номер один на пути урегулирования на Украине на протяжении трех лет является полностью коррумпированное правительство, поставленное в Киеве после осуществленного в 2014 году не без содействия США переворота», — доводит до американского читателя слова Путина журналист.

Автор напоминает, что почти три года назад был разработан механизм урегулирования, известный под названием Минск-2. Именно этот документ является отправной точкой для Путина и для Евросоюза, пишет журналист, добавляя, что стороны поступили мудро, исключив из минского процесса США.

«У Вашингтона (…), похоже, вообще нет никаких отправных точек, как бы он ни притворялся, будто (…) Киев не находится в зависимости у страшного сборища боевиков, многие из которых действуют под руководством фанатиков-неонацистов», — пишет издание.

В своем выступлении Путин напомнил, что подобные группировки «по-прежнему угрожают массовыми расправами в восточных провинциях Украины». Журналист отмечает, что российский президент «с весьма примечательной откровенностью» рассказал о помощи России этим регионам, уточнив, что она может быть прекращена, как только они смогут сами себя защитить.

Подводя итог, журналист заостряет внимание на двух важных моментах: урегулирование на Украине возможно на основе минских договоренностей, и Россия не уклоняется от исполнения условий этих соглашений.

«Мешает этому процессу Киев и те силы в Вашингтоне, которые стоят за ним. Они продолжают потворствовать безответственному поведению правительства Порошенко и украинской элиты», — заключил американский журналист.

Напомним, в рамках большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе — это трагедия. Также, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос о том, считает ли он близкими друг-другу народы России и Украины президент Путин отметил, что Россия и Украина являются частями одной большой Руси, неотъемлемой частью истории которой является Киев.