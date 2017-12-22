Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

Стороны обсудили координацию совместных действий в целях достижения успеха в переговорном процессе.

Сторонники независимости Каталонии получили большинство мест в парламенте

Сторонники независимости Каталонии набирают абсолютное большинство в будущем парламенте региона после подсчета 100% голосов, поданных на парламентских выборах. Три сепаратистские партии займут 70 мест в парламенте из 135.

Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон после такого успеха сторонников независимости на выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении центра.