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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Политика
Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

    Делегации Сирии и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров.
    10:33 22 Декабря 2017
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    Делегации Сирии и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров

    Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

    В Астане в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров прошла встреча делегаций САР и Ирана во главе с Башаром аль-Джафари и помощником министра иностранных дел по делам арабских и африканских стран Хоссейном Джабери Ансари.
    Стороны обсудили координацию совместных действий в целях достижения успеха в переговорном процессе.

     

    ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР

    Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

    Украинские силовики подвергли ожесточенному обстрелу город Ясиноватая на территории Донецкой народной республики. В ходе ночного обстрела трое местных жителей были ранены, один погиб. Снаряды, выпущенные ВСУ, превратили в руины десятки домов. Многие жители остались без крыши над головой. Один из снарядов унес жизнь местного жителя — мужчина погиб после того, как осколочно-фугасный снаряд угодил прямо в его дом.

     

    Путин объяснил Меркель вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе

    Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что власти Украины путем различных провокаций и ограничений затрудняли работу российских военных. Москва неоднократно предпринимала попытки по урегулированию этой неприемлемой ситуации, но со стороны Украины ответных действий не последовало. Главы государств договорились о том, что будут проработаны условия, которые позволят вернуться российским военнослужащим в состав СЦКК.
     

    Сторонники независимости Каталонии получили большинство мест в парламенте

    Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

    Сторонники независимости Каталонии набирают абсолютное большинство в будущем парламенте региона после подсчета 100% голосов, поданных на парламентских выборах. Три сепаратистские партии займут 70 мест в парламенте из 135.
    Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон после такого успеха сторонников независимости на выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении центра.

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