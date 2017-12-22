Видеодайджест новостей, утро 22 декабря 2017 года

Делегации Сирии и Ирана встретились в Астане на восьмом раунде переговоров
В Астане в рамках восьмого раунда межсирийских переговоров
прошла встреча делегаций САР и Ирана во главе с Башаром аль-Джафари и помощником министра иностранных дел по делам арабских и африканских стран Хоссейном Джабери Ансари.
Стороны обсудили координацию совместных действий в целях достижения успеха в переговорном процессе.
ВСУ обстреляли город Ясиноватая в ДНР
Украинские силовики подвергли
ожесточенному обстрелу город Ясиноватая на территории Донецкой народной республики. В ходе ночного обстрела трое местных жителей были ранены, один погиб. Снаряды, выпущенные ВСУ, превратили в руины десятки домов. Многие жители остались без крыши над головой. Один из снарядов унес жизнь местного жителя — мужчина погиб после того, как осколочно-фугасный снаряд угодил прямо в его дом.
Путин объяснил Меркель вывод российских офицеров из СЦКК в Донбассе
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил
, что власти Украины путем различных провокаций и ограничений затрудняли работу российских военных. Москва неоднократно предпринимала попытки по урегулированию этой неприемлемой ситуации, но со стороны Украины ответных действий не последовало. Главы государств договорились о том, что будут проработаны условия, которые позволят вернуться российским военнослужащим в состав СЦКК.
Сторонники независимости Каталонии получили большинство мест в парламенте
Сторонники независимости Каталонии набирают
абсолютное большинство в будущем парламенте региона после подсчета 100% голосов, поданных на парламентских выборах. Три сепаратистские партии займут 70 мест в парламенте из 135.
Экс-лидер Каталонии Карлес Пучдемон после такого успеха сторонников независимости на выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении центра.