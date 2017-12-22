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Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Украина
«Я много врал с 2014 года»: украинский пропагандист показал чудеса «переобувания»
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    «Я много врал с 2014 года»: украинский пропагандист показал чудеса «переобувания»

    10:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:54  22 Декабря 2017
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    «Я много врал с 2014 года»: украинский пропагандист показал чудеса «переобувания»

    Киев, 22 декабря. Украинский «аналитик» и интернет-пропагандист Алексей Арестович, называющий себя «экспертом по АТО», выступил с неожиданным заявлением, признавшись, что «много врал с 2014 года». 

    В сообщении в Facebok Арестович отметил, что стал проводником пропагандистских идей, чтобы поселить в людях чувство ложного единения. Украинский блогер также признал, что, оглядываясь назад, понимает, что ему стоило заниматься пропагандой анонимно.

    «Я много врал вам, начиная с весны 2014 года... Это была чисто пропагандистская работа», — отметил Арестович в сообщении, которое многие расценили как своеобразный каминг-аут.  

    Арестович также сообщил, что не считает «украинский народ чем-то выдающимся», и отметил, что его совершенно не заботит развитие украинской культуры. Коротко обратившись к теме политики, блогер заявил, что ему «глубоко плевать (слюной) Порошенко или Саакашвили».

    Арестович также использовал бранное слово для описания тех, кто следит за борьбой самых обсуждаемых сейчас политических фигур в Киеве.

    Блогер завершил свое послание, отметив, что покончил с журналистской работой, чтобы не поддерживать «инфантилистские» и параноидальные тенденции, культивируемые в СМИ.

    В комментариях к записи пользователи Facebook осудили Арестовича, указав на то, что он «показал чудеса переобувания», начав критиковать тех, чьи взгляды ранее активно пропагандировал. 

    Автор: Федор Веснин
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