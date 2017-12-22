ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ

Луганск, 22 декабря. Армия Луганской народной республики полностью обеспечена трофейными оружием и техникой, которые достались им от ВСУ, заявил исполняющий обязанности главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

Филиппоненко подчеркнул, что армия ЛНР не нуждается в дополнительных вооружении и технике. По его словам, подразделения обеспечены за счет трофеев, которые бойцы ЛНР забрали себе после столкновений с украинской армией.

«Подразделения Народной милиции ЛНР полностью обеспечены вооружением и военной техникой, которая досталась нам в качестве трофеев от украинских военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинская армия за прошедшие сутки четыре раза обстреляла территорию Луганской народной республики. ВСУ выпустили около 80 снарядов.