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ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ
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    ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ

    10:27  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:28  22 Декабря 2017
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    ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ

    Луганск, 22 декабря. Армия Луганской народной республики полностью обеспечена трофейными оружием и техникой, которые достались им от ВСУ, заявил исполняющий обязанности главы Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.

    Филиппоненко подчеркнул, что армия ЛНР не нуждается в дополнительных вооружении и технике. По его словам, подразделения обеспечены за счет трофеев, которые бойцы ЛНР забрали себе после столкновений с украинской армией.

    «Подразделения Народной милиции ЛНР полностью обеспечены вооружением и военной техникой, которая досталась нам в качестве трофеев от украинских военнослужащих», — приводит его слова РИА Новости.

    ЛНР заявила о полном обеспечении армии трофейным оружием ВСУ

    Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что украинская армия за прошедшие сутки четыре раза обстреляла территорию Луганской народной республики. ВСУ выпустили около 80 снарядов.

    Автор: Катерина Тимошенская
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