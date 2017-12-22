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Украина
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ДНР: украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию Донбасса
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    ДНР: украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию Донбасса

    10:36  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:36  22 Декабря 2017
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    ДНР: украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию Донбасса

    Донецк, 22 декабря. Киевские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в оперативном командовании ДНР. ВСУ обстреляли территорию 14 населенных пунктов республики. 

    Украинские военные 28 раз нарушили режим тишины, обстреляв ДНР из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В поселке Доломитное повреждены пять жилых зданий. По словам представителя оборонного ведомства республики, под огнем оказались 14 населенных пунктов. 

    Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию на востоке страны против республик ДНР и ЛНР. Урегулированием внутрииукраинского кризиса занимаются в Минске и на уровне лидеров стран «нормандского формата». Киев по-прежнему отказывается от реализации минских соглашений, ВСУ регулярно обстреливают Донбасс. 

    ДНР: украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию Донбасса

    Автор: Ирина Селезнева
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    #днр #всу #донбасс
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