ДНР: украинские силовики почти 30 раз обстреляли территорию Донбасса

Донецк, 22 декабря. Киевские силовики почти 30 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, сообщили в оперативном командовании ДНР. ВСУ обстреляли территорию 14 населенных пунктов республики.

Украинские военные 28 раз нарушили режим тишины, обстреляв ДНР из артиллерийских орудий, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В поселке Доломитное повреждены пять жилых зданий. По словам представителя оборонного ведомства республики, под огнем оказались 14 населенных пунктов.

Напомним, что на Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев инициировал силовую операцию на востоке страны против республик ДНР и ЛНР. Урегулированием внутрииукраинского кризиса занимаются в Минске и на уровне лидеров стран «нормандского формата». Киев по-прежнему отказывается от реализации минских соглашений, ВСУ регулярно обстреливают Донбасс.