Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Кемерове

Кемерово, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера днем в Кемерове: загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.

Пожар произошел в четверг, 21 декабря, в десятиэтажном доме №35А, расположенном на улице Патриотов, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. На место ЧП незамедлительно выехала пожарно-спасательная бригада в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники. В ведомстве отмечают:

«Звеном газодымозащитной службы было спасено 10 человек, включая четырёх детей. Ещё 30 человек эвакуировались самостоятельно».

Пламя охватило территорию в 10 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.