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Украина
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Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Кемерове
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    Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Кемерове

    10:02  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:03  22 Декабря 2017
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    Пожарные эвакуировали 10 человек из горящего дома в Кемерове

    Кемерово, 22 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось вчера днем в Кемерове: загорелась квартира в многоэтажном жилом доме.

    Пожар произошел в четверг, 21 декабря,  в десятиэтажном доме №35А, расположенном на улице Патриотов, сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону. На место ЧП незамедлительно выехала пожарно-спасательная бригада в составе 21 человека личного состава и шести единиц техники. В ведомстве отмечают:

    «Звеном газодымозащитной службы было спасено 10 человек, включая четырёх детей. Ещё 30 человек эвакуировались самостоятельно».

    Пламя охватило территорию в 10 квадратных метров. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #кемерово
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