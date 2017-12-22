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Путин примет участие в коллегии Минобороны РФ в новом комплексе Военной академии РВСН
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    Путин примет участие в коллегии Минобороны РФ в новом комплексе Военной академии РВСН

    10:14  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:14  22 Декабря 2017
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    Путин примет участие в коллегии Минобороны РФ в новом комплексе Военной академии РВСН

    Москва, 22 декабря. Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании итоговой коллегии Минобороны РФ, которое впервые пройдет в здании нового комплекса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

    Строительство объектов первой очереди комплекса началось в апреле 2017 года. В работе были задействованы более 2,3 тысячи специалистов Военно-строительного комплекса Минобороны и свыше 250 единиц техники. Для строительства была выделена территория площадью почти 63 гектара.

    В новом комплексе соединяются научное и образовательное пространства. Так, на его территории находятся как учебно-научные лаборатории, так и технопарк современных образцов учебно-тренировочных средств, сообщается на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.

    Отмечается, что при проектировании нового комплекса Военной академии учитывался опыт не только отечественных, но и зарубежных учебных заведений.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #минобороны рф #военная академия рвсн
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