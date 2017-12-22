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«Дончанка»: в ДНР показали «крупнокалиберный ответ США»
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    «Дончанка»: в ДНР показали «крупнокалиберный ответ США»

    10:17  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:17  22 Декабря 2017
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    «Дончанка»: в ДНР показали «крупнокалиберный ответ США»

    Донецк, 22 декабря. В Донецкой народной республике показали видео использования крупнокалиберной антиснайперской винтовки местного производства «Дончанка». Ролик опубликован каналом WarGonzo в Telegram.

    На кадрах запечатлен сам момент выстрела из  винтовки. В тексте послания, опубликованного вместе с видео, отмечается, что «Дончанка» — это достойный крупнокалиберный ответ американской винтовке «Barret». 

    «И снова за «ответочку». США тут собираются поставлять Украине снайперские винтовки «Barret». На видео антиснайперская винтовка «Дончанка». Калибр 12,7. Сделано в ДНР. Скоро все узнают кто кого», — гласит сообщение.

    Напомним, ранее стало известно, что Вашингтон одобрил поставки летального оружия на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение США, заявила, что оно подталкивает Киев к продолжению масштабного кровопролития на территории Донбасса.  

    Автор: Федор Веснин
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    #днр #сша #винтовка #дончанка
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