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Украина
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Происшествия
ДТП с трамваем и такси парализовало движение на кемеровском перекрестке
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    ДТП с трамваем и такси парализовало движение на кемеровском перекрестке

    9:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:54  22 Декабря 2017
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    ДТП с трамваем и такси парализовало движение на кемеровском перекрестке

    Кемерово, 22 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и трамвая случилось сегодня утром в Кемерове, на месте ДТП движение транспорта затруднено.

    Как сообщает «Газета Кемерова» со ссылкой на пресс-службу КЭТК, авария произошла в пятницу, 22 декабря, около 11:50 часов утра по местному времени на пересечении проспекта Ленина и улицы Мичурина: столкнулись трамвай и такси. Виновником ДТП стал водитель автомобиля такси, который не уступил дорогу трамваю.

    К настоящему моменту движение на участке восстановлено, простой трамваев составил около 20 минут, отмечает начальник пресс-службы КЭТК Максим Гончаренко.

    Автор: Ксения Пудовкина
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