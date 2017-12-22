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Политика
Два поражения США: Пушков прокомментировал резолюции ООН по нацизму и Иерусалиму
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    Два поражения США: Пушков прокомментировал резолюции ООН по нацизму и Иерусалиму

    10:19  22 Декабря 2017  /обновлено: 10:19  22 Декабря 2017
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    Два поражения США: Пушков прокомментировал резолюции ООН по нацизму и Иерусалиму

    Москва, 22 декабря. Решение Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима является признаком изоляции США, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

    Пушков отреагировал на принятие Генеральной ассамблеей ООН двух резолюций — по нацизму и статусу Иерусалима. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим является столицей Израиля.

    «Две резолюции ГА ООН — по нацизму и Иерусалиму — и два поражения США, — констатировал российский снеатор в социальной сети. — В обоих случаях 2/3 членов ООН голосуют против позиции США. Изоляция, однако».

    Два поражения США: Пушков прокомментировал резолюции ООН по нацизму и Иерусалиму

    Ранее Генассамблея ООН поддержала инициативу России бороться с прославлением нацизма. Предложение поддержали большинство присутствующих, против традиционно выступили представители США и Украины.

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сша #оон #пушков #нацизм #резолюция #иерусалим #изоляция
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