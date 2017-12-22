Два поражения США: Пушков прокомментировал резолюции ООН по нацизму и Иерусалиму

Москва, 22 декабря. Решение Генассамблеи ООН по статусу Иерусалима является признаком изоляции США, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Пушков отреагировал на принятие Генеральной ассамблеей ООН двух резолюций — по нацизму и статусу Иерусалима. Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Иерусалим является столицей Израиля.

«Две резолюции ГА ООН — по нацизму и Иерусалиму — и два поражения США, — констатировал российский снеатор в социальной сети. — В обоих случаях 2/3 членов ООН голосуют против позиции США. Изоляция, однако».

Ранее Генассамблея ООН поддержала инициативу России бороться с прославлением нацизма. Предложение поддержали большинство присутствующих, против традиционно выступили представители США и Украины.